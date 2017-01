Hüfingen Kluge Hüfinger Eltern denken jetzt an die Ferien

Hüfingen sammelt bis 31. Januar bereits Anmeldungen für das Kinderferienprogramm an Pfingsten und im Sommer

Hüfingen – In Hüfingen laufen bereits die Planungen für die Pfingst- und Sommerferien. Denn um ausreichend Kapazitäten zur Verfügung zu haben, muss der Bedarf für die Ferienbetreuung ermittelt werden.

In Trägerschaft des Kinder- und Familienzentrums VS (Kifaa) wird in Hüfingen in folgenden Ferienwochen eine Betreuung für Kinder im Grundschulalter in den Räumlichkeiten der Lucian-Reich-Schule Hüfingen angeboten: Pfingstferien: 6. Juni bis 9. Juni (Kalenderwoche 23); Sommerferien I: 28. August bis 1. September (KW 35); Sommerferien II: 4. September bis 8. September (KW 36). Das Angebot ist halbtags oder als Ganztagesbetreuung buchbar.

Weitere Informationen finden interessierte Eltern samt Anmeldeformular zum Herunterladen auf den Internetseiten der Stadt Hüfingen unter www.huefingen.de. Die Anmeldefrist läuft noch bis einschließlich 31. Januar.