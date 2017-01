Hüfingen Kleiner Dank an viele Kirchen-Helfer

Frühstück in Sumpfohren versammelt all jene, die unermüdlich ihren Dienst zum Wohl von Glaube und Kirche leisten

Sumpfohren (aw) Ein Gottesdienst ohne Pfarrer, Ministranten, musikalische Begleitung an der Orgel sowie Personen, die bei Lesung oder Fürbitten unterstützen, wäre wohl nicht das, was sich die meisten unter einem Gottesdienst vorstellen. Doch dass die meisten dieser Menschen dies öfter auf freiwilliger Basis denn als Angestellte machen bedeutet, dass sie entweder gar keine Entlohnung oder nur ein kleines Zubrot bekommen.

Ein Ministrant verbringt so in Sumpfohren zum Beispiel mindestens ein bis zwei Sonntage im Monat sowie mindestens an ein bis zwei Wochentagen einen Abend in der Kirche. Nicht dazu gezählt werden die Proben für die heiligen drei Könige oder ähnliche Veranstaltungen. Ein weiterer Job, der oftmals eher nebenbei gesehen wird, ist der der Lektoren. Sonntag für Sonntag wird mit ihrer Unterstützung der Gottesdienst abwechslungsreicher gestaltet, da sie Aufgaben übernehmen wie die Lesung oder das Vortragen der Fürbitten. Diese Arbeit verlangt ebenfalls die regelmäßige Anwesenheit an Kirchenveranstaltungen und Vorbereitung vor dem Gottesdienst. Nicht zu vergessen ist die Erwartung, dass die Kirche selbst sowie das Außengelände immer sauber und ordentlich sind und im Winter der Zugang zur Kirche gut passierbar ist, im Sommer der Rasen immer gemäht ist und rechtzeitig zur Kirche die Glocken läuten; ein weiterer Job, welcher in Sumpfohren unter anderem von Mesner Stefan Schacherer sowie dem Ehepaar Ursula und Reinhard Schmid gemacht wird. Neben diesen Dingen kommt es ebenfalls auf Dekoration an, welche in Sumpfohren zu den Hauptaufgaben von Stefanie Metzger gehört. Wobei diese Aufzählung natürlich nur ein Bruchteil von dem darstellt, was alles gemacht werden muss, um einen richtigen Gottesdienst zu feiern: Weitere Aufgaben und Personen werden hierzu ebenfalls benötigt.

Für all dieses Engagement bedankte sich jetzt das Gemeindeteam in Sumpfohren. In einer Runde mit rund 20 Gästen, die sich allesamt für das perfekte Gelingen eines Gottesdienstes einsetzen, wurde sich mit einem Frühstück bedankt.