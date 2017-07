Hüfingen Kita-Umbau lässt alles und alle strahlen

Die Luise-Scheppeler-Kindertagesstätte putzt sich baulich heraus, die neue Mensa ist der Glanzpunkt der vielen Bemühungen.

Hüfingen - In der Kindertagesstätte Luise Scheppler sind die Umbau- und Ausbauarbeiten gut vorangeschritten. In mehreren Bauabschnitten wurde seit einem knappen Jahr die 42 Jahre alte Einrichtung in eine moderne und den Ansprüchen der Kinder und der Erzieherinnen angepasste sowie zeitgemäße Betreuungseinrichtung umgewandelt. Das war auch dringend nötig, denn räumlich platzte die Kindertagesstätte schon lange aus allen Nähten. Zwar laufen die Arbeiten der Handwerker noch parallel zum Kindergartenalltag, dennoch ist ein baldiges Ende der Umbauphase abzusehen. Anfang Oktober soll die Einrichtung mit ihren neuen Räumlichkeiten ganz offiziell eingeweiht werden.

Für die Kleinsten der Kindertagesstätte, die Krippenkinder ab null Jahren, steht der neue Gruppenraum mit angeschlossener Küche, Schlafraum und sanitären Anlagen bereits zur Verfügung. Sie konnten vor wenigen Wochen dorthin umziehen und fühlen sich pudelwohl in ihren hellen, freundlichen Räumen. Die Gruppe besteht aus zehn Kleinkindern, die sich in ihrem eigenen Reich nun ungestört mit ihren speziellen und altersgerechten Spielgeräten beschäftigen können. Sie haben einen eigenen Zugang zum Gartenbereich, der nach dem Wunsch der Leiterin Myriam Quilamba für die Kleinen auch aus Sicherheitsgründen nochmals abgegrenzt werden soll. Ein separater Eingangsbereich mit Platz für die Kinderwagen wird noch fertig gestellt. „Besonders stolz sind wir auf unsere Außentoilette, die für alle Kinder vom Garten aus zugänglich ist. Das erspart den Kleinen unnötig lange Wege“, freut sich Myriam Quilamba. Die Einrichtung verfügt nun auch über eine behindertengerechte Toilette.

Das Essen auf dem Gang im turbulenten Kindergartenalltag hat seit wenigen Wochen nun endlich ein Ende. Es wurde eine helle und freundliche Mensa geschaffen, in der 20 Kinder der Ganztagesgruppe ihr Mittagessen in ruhiger Atmosphäre einnehmen können. Durch den Einbau von Oberlichtern und der Glasfronten ist auch dieser Raum wie alle anderen inklusive des verbindenden Gangs hell und mit viel Licht durchflutet. In einem einfachen Verfahren können die Sitzreihen, die mit dem Tisch fest verbunden sind, zusammengeklappt werden und schaffen damit Raum für weitere Nutzungsmöglichkeiten.

Neugeschaffen wurden auch ein Atelier für kreatives Werken sowie ein Personalraum für die insgesamt 15 Erzieherinnen der Einrichtung. Ein neuer Intensivraum steht für Sprachförderung und Elterngespräche zur Verfügung.

Noch ist nicht alles auf seinem richtigen Platz und es sind nicht alle Gruppenräume fertig gestellt. Denn es wurde nicht nur umgebaut, sondern der bestehende Altbau auch saniert und erneuert. „Während des laufenden Betriebs waren vor allem Flexibilität und Spontaneität gefragt. Doch sowohl die Kinder, die den Umbau mit großer Aufmerksamkeit und Spannung verfolgten, als auch unser Team haben darauf sehr gut reagiert“, berichtet Myriam Quilamba, die vor allem die gute und fruchtbare Zusammenarbeit mit Architekten Rüdiger Münzer lobt. „Wir haben stets alles miteinander abgesprochen und konnten uns mit unseren Vorschlägen einbringen. Dieses tolle Miteinander führte zu einem guten Ergebnis, mit dem wir sehr zufrieden sind“, fügt Quilamba hinzu.

Überschrift Info

Die Luise-Scheppler-Kindertagesstätte steht unter der Trägerschaft der evangelischen Gemeinde Hüfingen. Sie bietet Platz für insgesamt 96 Kinder, davon zehn Kleinkinder ab null Jahren. Neben der Krippe stehen eine Ganztagesgruppe sowie drei Gruppen mit flexiblen Betreuungszeiten zur Verfügung. Momentan sind alle Plätze ausgebucht, dennoch lohnt sich eine Anfrage, da immer wieder Plätze unter anderem durch Schulanfänger frei werden. Infos unter Telefon (0771) 6 21 26.