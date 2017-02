Hüfingen Kirchenchor hält sich sehr gut

Aktuell 24 Sängerinnen und Sänger in Mundelfingen, die jetzt auf einen Notenwart verzichten

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Mundlfingen (bom) Eine erstaunliche Entwicklung durchlief der Mundelfinger Kirchenchor, den ein engagierten Chorleiter Konrad Merz im Jahr 1995 wiederbelebte.

Knapp zwei Jahre zogen sich die Vorbereitungen hin, ehe im Januar 1997 die Gründungsversammlung unter dem Vorsitz des einstigen Präses und Gönners Andreas Huber stattfand. Die Kirchengemeinde wählte Merz zum Pfarrgemeinderat, was dieser als Katalysator zur Neugründung des sakralen Chors nutzte. Nach seinem Rücktritt durchwanderte der Kirchenchor einige Höhen und Tiefen. Eine erneute Fügung brachte den Chor mit der professionellen Musikerin und Chorleiterin Eun-Ah Cho-Nitschke zusammen. Seither entwickelt sich der Chor kontinuierlich weiter. Auch stimmt die Chemie zwischen Chorleiterin und Vorstand mit Christa Friedrich und Marlies Mittner an der Spitze.

In der Mitgliederversammlung berichtete Lisa Baumann von aktuell 24 Sängerinnen und Sängern, die 2016 ein Pensum von 39 Proben mit einem durchschnittlichen Besuch von 81,5 Prozent absolvierten. Die Resonanz ist ein Beleg für die Gewissenhaftigkeit und Begeisterung, mit welcher Ernsthaftigkeit sich die Chormitglieder auf ihre Auftritte vorbereiten. Auftritte hatte der Chor Vorjahr acht, in denen die Mitglieder alles daran setzten, den Hüfinger Ortsteil und die Pfarrgemeinde würdevoll zu repräsentieren.

Pfarrgemeinderat Wilfried Föhrenbacher bezeichnete den Gesang zur Ehre Gottes als eine Bereicherung der sakralen Feste. Ortsvorsteher Michael Jerg sah es genauso und nutzte die Gelegenheit, die Neuwahlen eines Vorstandes durchzuführen, der in den kommenden vier Jahren ausreihend Zeit hat, die weitere Entwicklung des Chores zu gestalten. Einstimmig votierten die Mitglieder für Christa Friedrich und Marlies Mittner als Team an der Vereinsspitze. Eckpfeiler einer erfolgreichen Vorstandsarbeit sind zudem die wieder gewählte Kassiererin Erika Gänsler und Schriftführerin Lisa Baumann. Neu im Team der Beisitzer ist Martina Jäger, die in Zukunft Isolde Metzger unterstützt.

Um die volle Effektivität der gesanglichen Weiterentwicklung zu erreichen, appellierte Dirigentin Cho-Nitschke an pünktlicheres Erscheinen. Doch auch sie hatte für die Entwicklung der Gesangqualität nur lobende Worte. Wegen des Verzichts auf die Wiederbesetzung der Stelle eines Notenwarts ist ab sofort jedes Mitglied eigenverantwortlich für seine Notenpartituren zuständig.