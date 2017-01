Hüfingen Kirchenchor Hüfingen freut sich über neue Sänger

Der Kirchenchor befindet sich im Aufwind und nimmt an einem Modellkonzert des Landes teil

Hüfingen – Im Rückblick auf 2016 hat der katholische Kirchenchor Hüfingen bei seiner Jahresversammlung im Pfarrheim eine positive Bilanz gezogen, teilt der Verein mit. 38 Proben und sechs Aufführungen fanden statt. Höhepunkte seien die Orchestermesse am Fronleichnamsfest, die Ethnomesse am Erntedankfest und das große Weihnachtskonzert gewesen. Für das erste Jahr seiner Dirigententätigkeit attestierte Hubert Stinner dem Kirchenchor eine deutlich steigende Entwicklung.

Am 24. Januar startet für das Fronleichnamsfest der Projektchor "Spatzenmesse" von W. A. Mozart. Mitwirken werden namhafte Solisten und das Profiorchester "Cappella Vivace". Wer mitsingen möchte, ist dazu eingeladen. Die Proben finden jeden Dienstag von 20 bis 21.30 Uhr im Pfarrheim statt (Kontakttelefon 0771/6 23 14 oder 8 97 94 07).

Das Land veranstaltet im Sommer in Meckenbeuren ein Modellkonzert zur Kooperation Schule/Verein, an welchem der Kirchenchor zusammen mit den Chören des Fürstenberg-Gymnasiums und dem Frauenchor der Baar teilnehmen wird. Ein besonderes Ereignis wird der Ausflug am 14./15. Oktober werden, wenn der Kirchenchor in der bayerischen Heimat seines Dirigenten ein Gastspiel geben wird. Zu Weihnachten 2017 folgt das Weihnachtskonzert mit allen Stinner-Chören, den Chören des Fürstenberg-Gymnasiums und dem Orchester "Cappella Vivace".

Zur Generalversammlung gehörten auch Ehrungen: Anita Hummel (65 Jahre), Adolf Frank (50), Renate Frank und Angelika Lehnert (40), Gabriele Weisshaar, Friedel Vetter und Traudel Glunk (35). Erfreulicherweise konnten im letzten Jahr drei neue jugendliche Männerstimmen als neue Mitglieder gewonnen werden. Die Chormitglieder hoffen auf weiteren Zuwachs.