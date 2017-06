Hüfingen Karl-Heinz Bergmann bringt neuen Schwung in die Wandergruppe

Karl-Heinz Bergmann bringt neuen Schwung in die Wandergruppe

Wandern ist beliebt, auch bei jungen Menschen. Immer mehr attraktive Streckenführungen werden als Premium-Wanderwege ausgestattet. Der Turn- und Sportverein TuS Hüfingen hat diesen Trend wieder neu entdeckt und seiner ehemaligen Wandergruppe neues Leben eingehaucht.

Und obendrein hat der Verein einen versierten Wanderführer gefunden. Karl-Heinz Bergmann aus Bräunlingen ist Landesfachwart Wandern im Badischen Turnerbund, Gauwanderwart im Schwarzwald-Turngau sowie Wanderführer im Deutschen Alpenverein in der Sektion Villingen. Ein erfahrener und exzellenter Wanderführer also, der sich überall auskennt und laufend fortbildet.

Für den TuS ist Karl-Heinz Bergmann ein echter Gewinn, denn die ehemalige blühende und beliebte Wandergruppe ist seit einigen Jahren mangels Führung mehr oder weniger eingeschlafen. Die erste Tour hat der 64-jährige Wanderführer mit 15 Teilnehmern bereits Ende April unternommen. Sie führte auf dem Genuss-Wanderweg durchs Groppertal bei Villingen zum Gasthof Breitbrunnen und über das Forsthaus Salvest zurück zum Kirnacher Bahnhöfle.

„Ich möchte die Abteilung Wandern im TuS Hüfingen gerne wieder mobilisieren, denn Wandern ist eine Sportart, die sich jeder leisten kann und die eine gutes Intervalltraining für Herz und Kreislauf ist. Zudem kann man dabei bestens entspannen, die Seele mit Natureindrücken füttern und mit Gleichgesinnten ins Gespräch kommen“, weiß Bergmann aus jahrelanger Erfahrung. Jetzt möchte er die Abteilung wieder in Schwung zu bringen.

„Dabei werden wir langsam vorgehen und auch die Wünsche der Wanderer berücksichtigen“, versichert Bergmann. „Ich bevorzuge die Einkehr nach dem Wandern, damit man gemeinsam den Tag ausklingen lassen kann. Wenn man zu lange zwischendurch im Gasthaus sitzt, wird man meist müde“, spricht er aus Erfahrung. Die Touren seien für alle Altersgruppen geeignet, die gut zu Fuß unterwegs sind. Gutes Schuhwerk ist laut Bergmann bei den Wanderungen Voraussetzung, ebenso sollte jeder ein Rucksackvesper für die Pause dabei haben. Die Zeiten der Wanderfreunde mit karierten Hemden und Kniebundhosen seien vorbei, heute gebe es für jeden Geldbeutel bequeme und zweckmäßige Wanderkleidung.

Als nächste Tour folgt eine Rundwanderung durch die Rötenbachschlucht, die etwa 17 Kilometer beträgt und viele kleine Attraktionen bereit hält. Der Termin wurde noch nicht festgelegt, denn Karl-Heinz Bergmann ist als Wanderführer ständig auf den Beinen. Der frühere Fußballer, Tennisspieler und Marathon-Läufer hält sich mit Wandern fit und unternimmt auch Gebirgstouren.

„Es macht mir viel Spaß beim Wandern mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, dabei lernt man immer wieder neue interessante Gleichgesinnte kennen“, erzählt Bergmann, der seinen Namen zu Recht trägt. Im Winter bietet er geführte Schneeschuh-Wanderungen am Feldberg an. „Das ist stets ein gutes Training für die kommende Saison“, findet er.

Führungen

Die geführten Wandertouren des TuS finden in einem losen Rhythmus von zwei bis drei Monaten statt. Die Führung ist kostenlos, eine Mitgliedschaft im TuS ist nicht notwendig. Die An- und Abreise zum Startpunkt erfolgt in Fahrgemeinschaften.