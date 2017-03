Hüfingen Kabarettist Tommy Nube kommt nach Hüfingen.

Der Kabarettist präsentiert sein neues Programm "D'r Schwob regiert die Welt" am Samstag, 18. März, in der Rathausgalerie.

Hüfingen – Am kommenden Samstag, 18. März, gastiert Tommy Nube mit seinem neuen Programm "D'r Schwob regiert die Welt" erstmals in der Hüfinger Rathausgalerie. Wer beherrscht die Welt? Diese Frage stellt sich Nube in seinem schwäbischen Kabarettstück – und gibt die Antwort schon im Titel: "D'r Schwob regiert die Welt". Der Kabarettist bringt den Badenern mit seinem Programm die Sichtweisen und Kultur der württembergischen Nachbarn humorvoll näher. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Stadtverwaltung Hüfingen, Tourismus und Kultur; unter Telefon 0771/6009 24 oder vor Ort in der Hauptstraße 16/18 für 12 Euro. Abendkasse kostet 14 Euro.