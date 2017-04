Donaueschingen Junge Künstler besuchen Jahresausstellung

Hüfinger Kunstkreis zieht zufrieden Bilanz der Schau im Rathaus

Als sehr erfolgreich bewertete der Hüfinger Kunstkreis seine Jahresausstellung im Hüfinger Rathaus und der Rathausgalerie, die am Ostersonntag endete: "Wir hatten während der zwei Ausstellungswochen weit über 700 Besucher", freuten sich die beiden Vorsitzenden Joachim Palmtag und Roland Sigwart am Montag beim Abbau der Schau. Die Ausstellung zieht mittlerweile nicht nur Kunstfreunde aus der näheren und weiteren Umgebung an, sondern auch internationales Publikum: Dieses Jahr konnten die zwölf ausstellenden Künstler beispielsweise auch etliche Besucher aus der Schweiz begrüßen. Nächstes Jahr soll die Kunstkreis-Jahresausstellung anlässlich des 20-jährigen Bestehens noch mit etlichen "Bonbons" und Sonderaktionen attraktiver gemacht werden. Gäste bei der Hüfinger Kunstausstellung waren unter anderem auch etliche kleine Nachwuchskünstler wie auf unserem Bild die Vorschulkinder des katholischen Kindergartens St. Verena. Auf dem Bild präsentieren die jungen Künstler ihre Eigeninterpretationen zusammen mit den beiden Erzieherinnen Andrea Mayer (hinten von links), Xenia Frischer und Marianne Papenfuß vom Kunstkreis. Bild: Roland Sigwart