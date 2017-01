Hüfingen Jugend der Hüfinger Stadtmusik kann sich hören lassen

Die Ausbildung als Notenkobold beginnt bereits vor der Schule. 19 Jugendliche spielen im großen Orchester

Hüfingen (gal) Die Stadtmusik Hüfingen engagiert sich für den eigenen Nachwuchs und ist damit auf dem richtigen Weg. Die Jugendlichen sind in einem eigenen Verein organisiert. Spielerische musikalische Früherziehung erfahren die Kinder noch vor der Einschulung in zwei Gruppen, den Notenkobolden. Neben Musizieren und Singen, Hören und Sprechen, Bewegung, Tanz und Spiel machen die kleinen Musikanten erste Erfahrungen mit Instrumenten und Noten.

In der Jugendkapelle sind 27 aktive Musiker eingebunden, 19 davon besitzen das silberne Leistungsabzeichen und spielen mit dieser Auszeichnung bereits im großen Orchester mit. Fünf befinden sich noch in der Ausbildung. Unter der Leitung von Martin Rosenstiel bestreiten sie viele Auftritte, angefangen bei der Fasnet beim Hexenlauf über das Osterkonzert, das Musikantenfest, den Kloosemärt bis hin zu Weihnachtkonzert und dem Neujahrsempfang. Für das Jugendmusikvorspiel machen sie sich mit einem Probewochenende fit. Im diesem Jahr beteiligen sich die Mitglieder der Jugendkapelle bei "Hüfingen spielt". Sie stellen verschiedene Instrumente vor, die dann auch ausprobiert werden können.

Ein großes Dankeschön in Form eines Gutscheines für ein Wellness-Wochenende mit seiner Frau Manuela erhielt Dirigent Martin Rosenstiel vom Vorsitzenden der Stadtmusik, Stefan Limberger. Rosenstiel engagiert sich im besonderen Maße für die Jugend und im großen Orchester.

Bei den anstehenden Wahlen wurde Martina Huppert zur Vorsitzenden gewählt. Sie tritt in die Fußstapfen von Stefan Kaiser, der nicht mehr kandidierte. Er trug als Gründungsmitglied viele Jahre lang Verantwortung und engagierte sich stark für die Jugend. Als Stellvertreter wurde Markus Filipiak in seinem Amt bestätigt. Für eine gute Kassenführung sorgen Lisa Meisinger und Hanna Münzer. Johannes Boos wurde im Amt des Beisitzers bestätigt. Beim Kameradschaftsabend wurden auch die Urkunden für das Leistungsabzeichen vergeben. Das silberne Abzeichen und damit die Eintrittskarte in das große Orchester erhielten Stephanie Böhm (Klarinette), Philipp Rosenstiel (Schlagzeug), Oliver Mühling (Posaune) und Lara Pohl (Tenorhorn). Laura Kopp (Klarinette) erhielt das Abzeichen in Gold.