Hüfingen Jetzt gibt's den Hüfinger Ferienspaß

31 Veranstaltungen warten in den Sommerferien auf die Kinder – die Anmeldung ist ab kommenden Montag möglich.

Hüfingen – Die schönsten Wochen des Jahres – die Sommerferien – werden durch das Ferienprogramm der Stadt Hüfingen für Kinder nochmals verschönert. Vom 27. Juli bis zum 10. September und damit über die gesamten Sommerferien hinweg stehen den kleinen Bürgern 31 Veranstaltungen zur Auswahl.

Das Angebot ist so groß wie in den vergangenen Jahren, an 17 Veranstaltungen sind sportliche Aktivitäten geboten. Die Bereiche Natur und Tiere sowie Kunst und Geschichte sind mit mehreren Angeboten ebenfalls gut vertreten. Neben den Klassikern wie Wald-Feld-Flur, dem Familienfest und dem Aquari Action Camp gibt es auch wieder ein paar neue Veranstaltungen, die man ausprobieren kann.

Gleich zu Beginn der Ferien (27. Juli) kann man beim letzten "Feierabend-Hock" der Baaremer Schalmeien mit der ganzen Familie an einem Spielparcours auf dem Festplatz den Abend genießen. Bei der kunterbunten Kinderwelt (2. August) vom Jugendreferat können sich Kinder aus Hüfingen, Bräunlingen und Donaueschingen am Festplatz an einem großen gemeinsamen Mal-Kunstwerk zum Thema "Wie leben Kinder in unserer Stadt?" beteiligen. Zudem lernen sie das Stadtmuseum bei einem Besuch näher kennen. Das Mittagessen gibt es für die Teilnehmer im FF-Altenpflegeheim.

Nach längerer Pause beteiligt sich der FC Hüfingen wieder am Ferienprogramm und bietet am 11. August Spiel und Spaß mit dem runden Leder. Hier können die Kinder auch das DFB-Fußballabzeichen erwerben. Am selben Tag gibt es gleich nebenan "Schnuppertennis" mit dem TC Hüfingen. Es können auch beide Veranstaltungen kombiniert werden, zudem findet ein gemeinsamer Abschluss statt. Action mit Beach-Volleyball auf dem Fürstenberg bietet erstmals die Sportgemeinschaft Fürstenberg am 4. August an. Und das Aquari lädt neben dem Action Camp die Kinder gleich zu vier Terminen ein, bei denen sie sich im Familienbad austoben können.

"Wir sind froh und dankbar, dass sich elf Hüfinger Vereine ehrenamtlich ins Ferienprogramm einbringen. Dieses Engagement wissen wir sehr zu schätzen", bestätigen Sasa Hustic vom Jugendreferat und seine Helferin Lisa Fürst, die dort eine FSJ-Stelle hat. Beide haben das neue Ferienprogramm ausgearbeitet. Denn das Ferienprogramm der Stadt Hüfingen wird von der Familienhilfeeinrichtung Mariahof ausgeführt. "Aber auch Institutionen wie die Kirche (KJG-Ferienlager, bereits ausgebucht) sowie die Parteien, Privatpersonen, das Städtedreieck und andere Mitwirkende zeigen stets großes Engagement", fügt Hauptamtsleiter Horst Vetter hinzu. Zusammen mit der Ferienbetreuung des Kifaz in den letzten beiden Ferienwochen (ausgebucht), dem VHS-Ferienprogramm und dem KJG-Lager stehen den Kindern in Hüfingen und den Ortsteilen an 40 von 45 Ferientagen Betreuung und Programm zur Verfügung.

Das Los entscheidet

Das Ferienprogramm, das Anmeldeformular sowie der Ferienpass können ab Montag, 3. Juli, heruntergeladen werden. Es kann auch ein Programm im Rathaus abgeholt werden. Anmeldeschluss ist Sonntag, 9. Juli. Falls es mehr Anmeldungen als freie Plätze gibt, entscheidet das Los. Der Familienpass wird angerechnet. (gal)