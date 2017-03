In Straßengraben und gegen Baum

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kommt Auto von der Straße ab.

Am Dienstag hat ein 24-jähriger Autofahrer gegen 6.50 Uhr auf der Kreisstraße 5753 bei der ehemaligen Mülldeponie einen Verkehrsunfall verursacht. Der junge Mann war von der Bundesstraße 31 kommend in Fahrtrichtung Hüfingen unterwegs. Am Ausgang einer Rechtskurve kam der VW Passat-Fahrer wegen zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, fuhr dort in einen tiefen Graben und prallte schließlich gegen einen Baum. An dem Auto entstand dabei Totalschaden in Höhe von 6000 Euro. Der 24-Jährige wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt.