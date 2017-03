Hüfingen In Hüfingen beginnt das Palmenbinden mit der perfekten Kreuzlerute

Traudel und Peter Marx wissen, wie es geht – und die Kolpingfamilie lehrt die alte Kunstfertigkeit am kommenden Freitag.

Hüfingen - Am Palmsonntag wird in der katholischen Kirche des Einzugs Jesu in die Stadt Jerusalem gedacht. Laut der Schilderung in der Bibel wurde Jesu dabei von den Gläubigen mit vielen Palmen begrüßt. Daraus entstand der Brauch des Palmenbindens, der heute noch bestand hat. Weil hier keine Palmen wachsen, fertigt man mit Material aus der heimatlichen Natur mit Zweigen, Ästen, Strauch- und Baumschmuck eigene Palmen an.

Wie in vielen Gemeinden, pflegt auch Hüfingen mit großem Stolz die alte Tradition des Palmenbindens. Der christliche Schmuck aus der Natur wird überall anders hergestellt und ist somit ein individuelles künstlerisches Markenzeichen einer jeden Kirchengemeinde. Mit dem Aufruf an die Gläubigen, sich an diesem Brauch zu beteiligen, möchte man das Palmenbinden auch an junge Generationen weitergeben.

In keiner Schrift, keinem Geschichtsbuch und keiner Beschreibung der Bräuche auf der Baar ist zu finden, wie die Palmen eigentlich hergestellt werden. Die anspruchsvolle Anfertigung dieser christlichen Huldigung basiert also rein auf Überlieferungen. Selbst versierte Heimatkenner wie Otto Böhm und Peter Marx haben sich hierzu kundig gemacht und keinerlei Aufzeichnung gefunden.

Viele Jahre hat Peter Marx mit Ehefrau Traudel interessierten Menschen aus der Gemeinde in seinem Garten demonstriert, wie man die Palmen herstellt und was dazu benötigt wird. Diese Aufgabe hat nun die Kolpingfamilie übernommen. Doch schon im Winter macht sie Peter Marx auf den Weg, um die richtigen Kreuzleruten zu finden und zu schneiden.

Das sind Zweige des wilden Hartriegels, der auf der Baar überall wächst. Besonders fündig wird er an Straßenrändern, weil dort der Strauch regelmäßig gestutzt wird und immer wieder schön austreibt. Die Zweige sollten kräftig und in Kreuzform gewachsen sein. „Man findet sie am besten, wenn sie noch nicht belaubt sind“, weiß Ehefrau Traudel, die sich ebenfalls mit dieser anspruchsvollen Handarbeit bestens auskennt.

Als Palmenstange dient ein gleichmäßig gewachsener dünner Fichtenstamm, der von der Rinde befreit wird und somit schön weiß leuchtet. Die Größe der Palmen kann individuell bestimmt werden, früher waren fünf Meter keine Seltenheit. Diese Riesenpalmen musste man horizontal mit Helfern in die Kirche tragen. Heutzutage ist man in der Größe bescheidener geworden. Zumal dieser Brauch besonders den Kommunionskindern dient.

Der Fichtenstamm wird mit Wacholderzweigen umwickelt und oben drauf die Kreuzlerute mit Draht befestigt. Auf die Rutenzweige werden geschabte, fünf Zentimeter lang gestochene Hülsen aus Holunderzweigen geschoben, immer eine horizontal und eine vertikal. So entstehen die Kreuzle. Oben wird die Palme durch Äste vom Lebensbaum geschmückt. Ein Medaillon aus Holz oder Metall mit einem Lamm oder Esel sowie den Buchstaben JHS (Jesus, Heiland, Seeligmacher), ein lilafarbenes oder rotes Band zur großen Schleife mit langen Enden geknüpft und eine um den Stab gewundene aufgereihte Kette aus kleinen rotbäckigen Äpfeln zieren die Palme, die von unten her mit einem weißen Tuch umschlungen wird. Zu guter Letzt erhält eine Manschette aus Fichtenreisig.

So kennen die Hüfinger ihre Palmen seit Kindertagen. Sie werden in der Kirche geweiht und zieren danach Haus, Hof und Garten und sollen vor Blitzschlag schützen.

Palmenbinden

Hilfe beim anspruchsvollen Palmenbinden bietet die Kolpingfamilie an. Interessierte Mitmacher können sich morgen, Freitag, 31. März, 17 Uhr zu einem Info-Nachmittag bei Michael Bolli, Am Rappenschneller 20, treffen. Hier erhalten sie alle Informationen über das Material und die Bindetechnik. Am Samstag, 4. April, besteht die Möglichkeit, unter fachmännischer Anleitung der Kolpingfamilie Palmen zu binden. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Pfarrheim. Der Gottesdienst mit Palm-Einzug beginnt an diesem Samstag um 18 Uhr auf dem Kirchplatz. Info bei Familie Bolli, Telefon (0771) 6 30 69.