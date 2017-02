Hüfingen Imprägnieranlage für Fürstenberg-Holz: Unterlagen sind komplett

Fürstenberg-Holz hat die Unterlagen für seine geplante Imprägnieranlage beim Regierungspräsidium Freiburg eingereicht.

Darf Fürstenberg-Holz seine Imprägnieranlage bauen? Diese Frage beschäftigt die Anwohner. "Die Antragsunterlagen sind vollständig", teilt Markus Adler vom Regierungspräsidium Freiburg mit, das für das Genehmigungsverfahren verantwortlich ist. Damit kann nun der Prozess, an dessen Ende entweder die Genehmigung oder die Ablehnung steht, starten.

Und wie geht es nun weiter? Die Unterlagen für das geplante Projekt können ab Donnerstag, 9. Februar, einen Monat lange im Hüfinger Rathaus sowie im Regierungspräsidium in Freiburg einen Monat eingesehen werden. Bis zum 22. März können dann Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben werden. Diese müssen schriftlich an das Hüfinger Rathaus oder das Freiburger Regierungspräsidium gerichtet werden. Das Schreiben muss unterschrieben sein und die vollständige Adresse des Absenders enthalten.

"Parallel zur Veröffentlichung erfolgt die Anhörung der Träger öffentlicher Belange beziehungsweise der Fachbehörden", teilt Markus Adler weiter mit. Nach Ablauf der Frist werden die Einwendungen vom Regierungspräsidium geprüft – meist dauert diese Prüfung rund vier Wochen – und dann wird entschieden, ob es einen Erörterungstermin geben wird oder ob auf diesen verzichtet werden kann. Bei der Informationsveranstaltung, die am 6. Dezember stattgefunden hat, wurde den Anwohnern zugesichert, dass dieser auch in Hüfingen stattfinden könnte. Und so ist für den 26. April schon einmal der Sitzungssaal des Rathauses reserviert worden.