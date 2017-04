Hüfingen Hüfinger Sportler specken den Turnerball ab

Trotz Minus in der Kasse gibt es eine Fortsetzung im Jahr 2018. Mitgliederstärkster Hüfinger Verein feiert 2018 sein 150-jähriges Bestehen.

Hüfingen – Der Turn- und Sportverein (TuS) 1868 ist mit aktuell 1005 Mitgliedern Hüfingens größter Verein, gut die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. 589 weibliche und 412 männliche Mitglieder sind registriert. Im kommenden Jahr wird das 150-jährige Bestehen gefeiert.

Jörg Johannsen, der Vorsitzende des Sportbetriebes und Sprecher der Vorstandschaft, macht seine Ankündigung vom vergangenen Jahr wahr, und legt sein Amt in neue Hände. Er wirkte zwölf Jahre in der Vorstandschaft und beschäftigte sich bereits als zweiter Vorsitzender mit der Frage "Wie kann man einen Verein dieser Größe erfolgreich in die Zukunft führen?" In einem von ihm organisierter Strategieworkshop erörterte man die Perspektiven einer Umstrukturierung der Vorstandschaft.

Vor fünf Jahren wurden die drei Bereiche Sport-, Geschäfts- und Wirtschaftsbetrieb auf drei gleichberechtigte Säulen verteilt. Johannsen wurde vor zwei Jahren zum Sprecher der Vorstandschaft gewählt, schuf wegweisende Änderungen, richtete die FSJ-Stelle ein und war all die Jahre Kommentator und kompetenter Ansprechpartner. Mit stehenden Ovationen wurde er verabschiedet. Zu seinem Nachfolger wurde Jan-Carsten Reich gewählt. Der 45-jährige Familienvater engagierte sich viele Jahre als Elternbeirat in der Lucian-Reich-Schule. Beide Kinder sind in der TuS-Handballgruppe aktiv, in der er als Betreuer der Mädchengruppe tätig ist. Ein Sprecher der Vorstandschaft muss noch bestimmt werden. Ein Nachfolger vom bereits ausgeschiedenen Vorsitzenden des Geschäftsbetriebs, Stefan Renz, wird im nächsten Jahr gewählt. Hier springt kommissarisch Joachim Seidel ein.

Wiedergewählt wurde Christian Gutzeit als Vorsitzender des Wirtschaftsbetriebs und Gerhard Weber als Mitgliederverwalter. Thomas Kring als Medienwart gibt im kommenden Jahr sein Amt ab. Die beiden Kassenprüfer Ralf Breuninger und Jochen Hahn bleiben im Amt. Die neue FSJ-Stelle ab August ist mit Ramona Willmann besetzt.

Im TuS können Kinder, Jugendliche und Erwachsene in einer Altersspanne von eins bis 90 Jahren sich körperlich fit halten. Für die Ausbildung sorgen 70 Übungsleiter und Trainer, die mit ihren Schützlingen beachtliche Erfolge erzielen konnten. Dass diese nicht nur in jungen Jahren möglich sind, beweist Siegfried Dannegger, der vor eine Woche zum baden-württembergischen Meister der Altersgruppe 75 im Tischtennis-Doppel mit Helmut Hirt aus Bad Krozingen gekürt wurde. 28 Kinder und 28 Erwachsene legten die Prüfung zum Sportabzeichen ab und die neu gegründete Handballabteilung mit Torsten Kirschling hat sich mit rund 60 Jugendlichen und drei Mannschaften etabliert.

Mit seinem TuS-Theater und dem Tunerball wird der Verein auch weiterhin für Unterhaltung sorgen. Und dies, obwohl sich der Ball in der Festhalle zum Verlustgeschäft entwickelt hat. "Wir werden trotz Minus in der Kasse und sinkenden Besucherzahlen am Turnerball festhalten. Im kommenden Jahr gibt es ein abgespecktes Programm und eine entsprechende Kostenrechnung", verspricht Jörg Johannsen. Weitere finanzielle Rückschläge eröffnete der Kassenbericht, der ein Rückgang am Ergebnis schon ab 2015 offenbarte. "Wir gehen nun ans Tafelsilber, werden die Durststrecke aber überstehen", so Johannsen, der über eine Beitragserhöhung abstimmen ließ. Zukünftig zahlen Familien 120 Euro (vorher 105), Erwachsene 58 Euro (48), Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre 34 Euro (29) und Fördermitglieder 20 Euro (10).

40 Jahre, Ehrenmitgliedschaft: Brunhilde Kaiser, Katharina Kölmel, Eleonore Szeglat, Friedel Vetter und Thomas Wollenberg.25 Jahre: Markus Birk, Margit Filipiak, Annemarie Hardekopf, Brigitte Hettich, Michael Seidel, Manuela Wiehle und Gabriele Wirker.15 Jahre: Margot Baier, Sylvia Faller, Liane Herrmann, Christa Holm, Sabine Landen, Ina Lippert, Carmen Rübesamen, Carl Michael Ruyter und Heike Schmid.Fünf Jahre Übungsleiter: Nicole Birk, Melanie Semler, Thomas Kring und Stefan Renz.Mehr als zehn Jahre Übungsleiter: Karin Bader, Birgit Kleinert, Christa Gutzeit und Sieglinde Winiarz.