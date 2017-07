Hüfingen Hüfinger Sommertheater startet in die zweite Woche

Schon 3000 Besucher bei dem beliebten Freilufttheater am Römerbad. Noch freie Karten für die anstehenden Aufführungen

Das Hüfinger Sommertheater 2017 startet mit dem Stück „Das Artefakt“ in die zweite Runde. Äußerst begeistert zeigte sich Bürgermeister Michael Kollmeier nach der ersten Aufführungswoche. „Die Inszenierung und verschiedenen Szenen mit Beleuchtungseffekten rund ums Römerbad sind sehr gelungen“, so der Bürgermeister. Auch den schauspielerischen und musikalischen Leistungen zollte der Schultes höchstes Lob. Annähernd 3000 Karten wurden bereits verkauft. Für diese Woche sind noch Restkarten für Samstag, 29. Juli, erhältlich. Für die Aufführungen vom 2. bis 5. August sind ebenfalls noch Karten erhältlich. Vor und nach der Theateraufführung wird das Publikum in der Theatergastronomie ab 19 Uhr durch die Berghexen und den FC Hüfingen verwöhnt. Die Aufführungen beginnen jeweils um 20.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf für 16 Euro und an der Abendkasse für 19 Euro erhältlich, ermäßigt 11 und 13 Euro. Vorverkauf im Amt Tourismus und Kultur der Stadt Hüfingen, Hauptstraße 16/18, Telefon 0771/6009-24, Email tourismus-kultur@huefingen.de. Bild: Veranstalter