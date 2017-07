Hüfingen Hüfinger Sommertheater begeistert trotz Regentropfen

Regisseur Paul Siemt bietet mit 30-köpfigem Schauspielerensemble viele kreative Ideen. Aufführung an der Badruine verbindet Ernst und Humor

Hüfingen – Bange Blicke auf den schwarzblauen Himmel und Wetter-Apps begleiteten den Start zur Premiere des diesjährigen Hüfinger Sommertheaters unter freiem Himmel am Römerbad. Doch der Autor, Regisseur und künstlerische Leiter dieser langjährigen Theater-Erfolgsserie gab dann doch grünes Licht für die Auftaktszene. "Das Ensemble will unbedingt spielen und wir gehen davon aus, dass es sich nur um einen Schauer handelt", verkündete Paul Siemt und behielt damit erst mal recht. Wenn auch später ausgerechnet beim kleinen Spaziergang ein zweiter Schauer folgte.

Schon der Spielbeginn verblüffte mit einer Szene die eigentlich gar nicht zu einer Geschichte passt, die vor Christus beginnt und von Mythen, Sagen, Göttern, Römern und weiteren Menschen handelt. Ausgerechnet ein Bediensteter der städtischen Müllabfuhr sammelt vor der ausverkauften überdachten Bühne mit 350 Gästen gelbe Säcke ein, die dort herumliegen.

Das weckt bei den Zuschauern, die eh schon erwartungsvoll ihren Blick aufs Geschehen richten, noch mehr Neugierde. Solche und viele weitere kreativen Ideen hat Regisseur Paul Siemt in diesem Stück verwirklicht, das er nicht nur seiner Schauspieltruppe auf den Leib geschrieben hat, sondern auch Hüfingen mit seiner ehemaligen Römersiedlung Brigobannis.

Die Geschichte beginnt und endet mit dem Müllmann. Dazwischen werden die Gäste mitgenommen auf eine Zeitreise, die mehr als tausend Jahre umfasst. Die Suche und Jagd nach dem Artefakt, das wichtige Schriftrollen aus der Vergangenheit enthält, springt in verschiedenen Spielszenen zwischen den Jahrhunderten hin und her.

Paul Siemt ist es erneut meisterhaft gelungen, diese Szenen authentisch und fantasievoll sowie lebendig und unterhaltsam auszustatten.

Genau diese tollen Effekte schätzt das Publikum des Sommertheaters. So sprechen die Götter beispielsweise mal breitesten Hüfinger Dialekt, rutschen von ihrem Olymp aus den Baumwipfeln am Hang auf einer Rutsche hinunter und tanzen nach der Verwandlung zum Mensch zum Blues. Oder wenn das Landwirt-Ehepaar aus Hüfingen mit dem Traktor über die Wiese tuckert und die beiden Ahnungslosen in einer Mulde das begehrte Artefakt entdecken.

Die Botschaft dieses Stückes, das Siemt mit seiner ihm eigenen Rezeptur aus Ernsthaftigkeit und Humor, Fantasie, Wahrheit und Realität vermischt, ist bitterernst und leider immer aktuell. Denn es geht um Glaube, Religion und Krieg und darum, dass die Menschheit es bis zum heutigen Tage nicht geschafft hat, die Gewalt gegen Andersgläubige zu stoppen.

Da helfen auch keine Götter. Diesem großen Problem der Menschen hat sich Siemt in diesem Theaterstück mit einem Augenzwinkern angenommen.

Dabei versteht er es bestens, seine Visionen der Regiearbeit auf seine treue über 30-köpfige Schauspieltruppe zu übertragen, die mit großem Engagement und Eifer schon seit Monaten intensiv probt und für die insgesamt zwölf Aufführungen sogar teilweise ihren Urlaub in Anspruch nimmt. Erstmals hat Siemt für dieses Projekt ein Orchester engagiert. Mit diesem werden Spielszenen auch musikalisch ins rechte Licht gerückt. Kai Armbruster hat zum Drehbuch die Musik geschrieben, die von den Musikern am Saxophon, der Posaune, Violine, Cello, Schlagwerk, Harfe und am Klavier entsprechend umgesetzt werden. Diese maßgeschneiderte musikalische Verstärkung der visuellen Eindrücke und des Geschehens verleihen dem Theater einen weiteren exklusiven Glanzpunkt und machen es geradezu perfekt.

Nicht zu vergessen sind die Mitarbeiter des Bauhofs, die seit Wochen die Kulissen und Bühnenbilder rund ums Römerbad installiert haben, sowie zahlreiche Helfer für Kostüme, Maske, Frisuren, Requisiten sowie Licht und Ton und mehr. Gemeinsam haben sie zu diesem großen Erfolg des ersten Theaterabends beigetragen.

Das Premierenpublikum war ausnahmslos begeistert. Sogar eine eigens angereiste Fangruppe aus Reutlingen bekundete mit einem Banner ihre Sympathie für die Leistungen der ganzen Truppe.

Karten an der Abendkasse

Für die Aufführungen von "Das Artefakt" am heutigen Freitag und am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juli, gibt es noch Karten an der Abendkasse. Die Gäste werden vor Beginn und in der Pause von Hüfinger Vereinen bewirtet. Einlass und Bewirtung ab 19 Uhr, Spielbeginn 20.30 Uhr. Die Aufführungen des Hüfinger Sommertheaters auf der Freilichttribüne an der Badruine sind noch bis zum 5. August zu sehen. Die weiteren Spieltermine: 19. bis 22. Juli, 26. bis 29. Juli und von Mittwoch, 2. August, bis Samstag, 5. August. Kartenvorverkauf Tourismusamt, Telefon 0771-600924, www.huefingen.de. (gal)