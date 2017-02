Hüfingen Hüfinger Singing Voices sind weiter auf Erfolgskurs

Seit über 15 Jahren begeistern die Stimmen aus Hüfingen.

Der Hüfinger Vokalkreis Singing Voices kann auf eine sehr positive Entwicklung seit der Gründung im Jahr 2001 zurückblicken. Das ausgewählte und unterschiedliche Liedgut in verschiedenen Sprachen, das die aktiven Sänger bei ihren Auftritten übers Jahr in Hüfingen und darüber hinaus präsentieren, kommt bei den Gästen gut an. Seit Beginn hat Chorleiterin Sabine Derdus die aktiven Stimmen ausgebildet und auch gefordert. Heute singen sie alle auf hohem Niveau, was sie erfolgreich sowohl beim letzten Sommerkonzert "Best of 15 years" als auch bei ihrem Adventskonzert bewiesen haben.

Zwar steht der Verein auf soliden finanziellen Füßen, dennoch reichen die Konzerte allein nicht aus, um die wirtschaftliche Balance zu halten. Deshalb übernehmen die Singing Voices bei verschiedenen anderen Veranstaltungen die Bewirtung, wie dieses Jahr beim Naturparkmarkt.

Nicht so erfolgreich verlief für die Sänger im letzten Jahr ihr Engagement im Römerbad bei der Kulturnacht. "Wir konnten nur wenige Gäste begrüßen, wahrscheinlich weil es den Besuchern doch etwas zu abgelegen war", berichtete Petra Carullo in ihrem Jahresbericht. Insgesamt fanden 33 Proben statt, fleißigste Probenbesucher waren Hildegard Geißler und Rita Vetter. Zwei neue Sänger konnten gewonnen werden. Aktuell besteht der Verein aus 40 aktiven, 45 passiven und sechs Ehrenmitgliedern, die meisten davon sind in der Altersklasse von 51 bis 60 Jahren. Die Frauenquote stimmt, denn bei den aktiven Stimmen überwiegen die weiblichen mit 34 zu sechs Männerstimmen.

Bei den Wahlen wurde der Vorsitzende Dietmar Geißler einstimmig in seinem Amt bestätigt, ebenso Schriftführerin Petra Carullo. Monika Hartmann legte nach 16 Jahren ihr Amt als Kassiererin nieder. Sie war seit der Vereinsgründung für die Finanzen zuständig und erfüllte diese Aufgabe mit großem Engagement. Peter Herz wurde einstimmig als ihr Nachfolger gewählt. Das Presseamt übernimmt Sonja Fricker, Wirtschaftswart bleibt Tjeerd Sterk, Notenwarte sind Lisa Beuche und Hildegard Geißler. Die Kasse wird von Joachim Seidel und Jürgen Funkhänel geprüft.

Das Sommerkonzert findet am 15. Juli statt, weitere Auftritte sind zwei Matinéen im Altenheim St. Michael, ein Benefizkonzert in der Seniorenresidenz Medi-Clin, an Fronleichnam bei den Partnern aus Mende – die man erstmals im nächsten Jahr besuchen möchte – sowie das Adventskonzert. Gesellschaftliche Termine wie Kappenabend, ein Jahresausflug, Wanderungen, Grillabend und mehr stehen für das gute Miteinander unter den Sängern.