Hüfingen Hüfinger Kunstschau begrüßt einen Gast aus Sunthausen

Bernd Erfurth stellt ein monumentales Werk beim Kunstkreis vor.

Hüfingen (gal) Am kommenden Samstag eröffnet der Hüfinger Kunstkreis seine Jahresschau mit einer bunten Mischung aus Malerei, Skulpturen, Zeichnungen, Fotografien und sogar handgearbeiteten Schmuckstücken. Die Vielfalt der ausgestellten Werke entsteht vor allem durch die Vielfalt der Aussteller, die in jedem Jahr ihre neuesten Arbeiten dem breiten Publikum im Rathaus vorstellen.

Bernd Erfurth ist freischaffender Künstler aus Sunthausen und in diesem Jahr zusammen mit Barabara Radke als Gastaussteller bei der Hüfinger Kunstschau mit dabei. An seinem monumentalen Fantasie-Bild, übrigens das einzige Werk, das er ausstellt, hat er gerade die letzten Pinselstriche trocknen lassen. Mit dem Bild vom eigenwilligen Firmenbau der Firma Sto bei Weizen in einer fantastischen Schwarzwald-Eismeerlandschaft verbindet er die Realität mit Fantasie.

Der 69-jährige Bernd Erfurth bezeichnet sich selbst als Überlebens-Künstler. In Wirklichkeit hat der gelernte Positivretuscheur viele Jahre in grafischen Ateliers und Reproanstalten in Neuwied, Zürich, Konstanz und Villingen-Schwenningen gearbeitet, hat sich selbstständig gemacht und lebt auf der Ostbaar in Sunthausen. Sein Schwerpunkt liegt in vielen großindustriellen Projekten. Vor allem chirurgische Instrumente hat er in seinen Arbeiten grafisch bearbeitet und zeichnerisch dargestellt. Wenn auch sein Schwerpunkt in der technischen und medizinischen Illustration zu finden ist, erfüllt er als freischaffender Künstler mit verschiedenen Techniken ganz unterschiedliche Auftragsarbeiten und individuelle Einzelaufträge wie persönliche Einladungskarten, Porträts oder Zeichnungen mit unterschiedlichen Materialien.