Hüfingen Hüfinger Heimatzunft mit Nachwuchs, aber weiter ohne Präsidenten

Das Amt wird weiter kommisarisch geführt. Kindergruppe verzeichnet großen Zulauf. Der Verein ist für Hüfingen von großer Bedeutung

Auch im 60. Jahr des Bestehens ist die Heimatzunft für Hüfingen von großer Bedeutung und ein wichtiger Bestandteil das Brauchtum zu bewahren, zu leben und in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Das Amt des Präsidenten ist immer noch vakant, die Aufgaben werden von Pia Ilg und Gisela Huppert gleichberechtigt übernommen. Gisela Huppert wurde für weitere drei Jahre im Amt bestätigt.

Zwar gehören die legendären Heimattage, an denen zu den Festwochenenden die Gäste in Massen nach Hüfingen strömten, längst der Vergangenheit an, dennoch ist die Heimatzunft bei vielen Gelegenheiten und Anlässen für die Stadt von Bedeutung. Zahlreiche Aktivitäten füllen den Kalender der insgesamt 115 Mitglieder. Besonders stolz ist man auf die Nachwuchsgruppe mit 26 Kindern im Alter von vier bis zwölf Jahren, die mit ihren Auftritten stets das Publikum begeistern.

Drei verschiedene Arten von Tänzen gehören zu ihrem Repertoire, auch moderne Tänze machen den Kindern Spaß. Hier engagieren sich besonders Sarina Bäurer, Silke Gräther, Maria Bauman und Karin Banski für die Kinder, die in zwei Gruppen aufgeteilt sind. Mit den drei jugendlichen Helfern Larissa Baumann, Oliver Mühling und Melina Hauser haben sie zugleich altersmäßig passende Ansprechpartner. Für ihre Auftritte proben sie eifrig und freuen sich jedes Mal, wenn sie vor großem Publikum in ihrer Tracht tanzen dürfen. Die Tracht kann in bei Heimatzunft für alle Größen ausgeliehen werden. Von den insgesamt vier Auftritten im vergangenen Jahr war der im Europapark natürlich für die Kinder etwas ganz Besonderes.

Neben der starken Kindergruppe, besteht die Heimatzunft aus 22 aktiven Mitgliedern, 46 passiven und 21 Senioren. Allerdings fanden für die aktiven keine öffentlichen Tanzauftritte statt, da es dafür an Tänzerinnen und Tänzern mangelt.

Getanzt wird bei Hochzeiten, Geburtstagen oder Polterabenden, an Fronleichnam beteiligten sich schon aus langer Tradition viele Mitglieder in Tracht an der Prozession. Das wird auch in diesem Jahr der Fall sein, denn man möchte nach längerer Pause wieder einen Blumen-Teppich legen, falls die Vegetation dies erlaubt. Seit vielen Jahren übernimmt die Heimatzunft einen Teil der Bewirtung beim Töpfermarkt, im vergangenen Jahr auch bei der Verabschiedung von Bürgermeister Anton Knapp.

Bei der Einweihung der Zunftgasse im September wurde die restaurierte Figur des Trachtenmädchens vom ehemaligen Gretlebrunnen als Dauerleihgabe an die Zunftkammer übergeben. Auftritte der Kindergruppe gibt es beim Naturparkmarkt, in Bad Dürrheim und Bonndorf sowie bei "Hüfingen spielt". Beim Festakt "20 Jahre Partnerschaft mit Mende" wird die Heimatzunft bei der Bewirtung der Gäste helfen.

Die Geehrten

Für ihre Treue zum Verein wurden im Rahmen der Hauptversammlung der Hüfinger Heimatzunft Bernd Kohn, Susanne Kohn, Heike Roßhardt, Werner Roßhardt, Simon Hall, Celine Ahrens, Klara Lehnert und Sarina Bäurer ausgezeichnet. Alle vorher Genannten sind seit zehn Jahren bei der Heimatzunft dabei. Katharina Hauser wurde für ihre 20 Jahre währende Mitgliedschaft ausgezeichnet und Sandra Stephan für ganze 30 Jahre bei der Heimatzunft geehrt.