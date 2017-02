Hüfingen Hüfinger Hallenbad Aquari ist schon wieder ohne Chef

Das Hüfinger Schwimmbad ist mal wieder führungslos, denn Enrico Hoppe verlässt das Bad auf eigenen Wunsch. Eine Übergangslösung soll reibungslosen Betrieb garantieren.

Sorgenkind Aquari: Nachdem Bürgermeister Michael Kollmeier im September verkünden musste, dass das Hüfinger Schwimmbad einen hohen Sanierungsbedarf hat, kommt nun die nächste Hiobsbotschaft. Es wird wieder einmal ein Chef für das Aquari gesucht. Und es ist nicht das erste Mal, dass das Bad nun führungslos ist. In den vergangenen beiden Jahren kam es zu vielen Wechseln oder die Stelle war vakant.

Nun hat Enrico Hoppe, der erst am 1. Mai des vergangenen Jahres die Stelle angetreten hat, gekündigt. Ein Schritt, der im Hüfinger Rathaus sehr bedauert wird, denn Hoppe hatte in den vergangenen Monaten im Aquari doch einiges wieder in die richtigen Bahnen geleitet. Beispielsweise habe er das Defizit des Bistros erheblich gesenkt. Nachdem kein Pächter mehr gefunden wird, betreibt seit Herbst 2015 die Stadt das Bistro in Eigenregie. Allerdings wurden Monat für Monat hohe Verluste eingefahren. „Enrico Hoppe ist es gelungen, diese Verluste erheblich zu minimieren“, sagt Bürgermeister Michael Kollmeier. Ähnlich sehe es in anderen Bereichen aus. Beispielsweise hat Hoppe auch einen Fokus auf die Dienstplangestaltung gelegt, um die Mitarbeiter gezielter einsetzen zu können.

Doch warum ist der Betriebsleiter gegangen? Er habe das Bad auf eigenen Wunsch verlassen, um sich selbstständig zu machen und wieder in seinem alten Beruf zu arbeiten. Hüfingen bleibe Enrico Hoppe aber treu. Nun wird jemand gesucht, der das weiterführt, was Hoppe bereits begonnen hat. Denn mit seiner Arbeit war man im Hüfinger Rathaus sehr zufrieden.

Doch das Aquari ist und bleibt vorerst Sorgenkind: „Wir reden jede Woche in der Amtsleiterrunde mindestens eine Stunde über unser Aquari“, sagt Bürgermeister Kollmeier. Übrigens ist der regelmäßige Termin, in dem die Amtsleiter und ihr Chef zusammensitzen und gemeinsam über die wichtigsten Themen sprechen, im Hüfinger Rathaus etwas ganz Neues. In anderen Kommunen gibt es so etwas länger. Und nun ist das Aquari Dauerthema in der Amtsleiterrunde. Denn scheinbar liegt vieles im Argen. Neben der personellen Situation geht es auch um die bauliche Substanz. Beides soll nun in Angriff genommen werden. Auch gewisse „Leitplanken“ werden aufgestellt.

Damit der neue Aquari-Chef nicht unter Zeitdruck gesucht werden muss, gibt es jetzt erst einmal eine Übergangslösung. Michael Scholz vom Freiburger Unternehmen Bäder Competence wird sich bis auf Weiteres um das Aquari kümmern. Scholz ist in der Region kein Unbekannter, denn auch die Stadt Blumberg greift beispielsweise auf seine Dienste zurück. „So können wir in aller Ruhe und ohne Zeitdruck einen neuen Betriebsleiter suchen“, erklärt Kollmeier, der sich zuversichtlich zeigt, dass ein geeigneter Aquari-Chef gefunden wird.

Auch die baulichen Probleme sollen nun in Angriff genommen werden: Zwar war geplant, erst einmal bei der Revision im Sommer eine Mängelliste aufzustellen. Doch nun soll das Aquari im Sommer maximal für zwei Wochen geschlossen werden. Viele Punkte könnten bereits im Vorfeld abgearbeitet werden. „Wir werden sehr genau hinschauen“, verspricht Kollmeier. Denn die Probleme – das Eindringen des Wassers in den Beton – wäre schon vor der letzten Sanierung bekannt gewesen und seien damals nicht richtig abgestellt worden. Nun soll untersucht werden, wo das Wasser herkommt und dann das Problem dauerhaft beseitigt werden.

Bei alle den Problemen, die das Bad mit sich bringt, gibt es von Bürgermeister Michael Kollmeier ein klares Bekenntnis zum einzigen Hallenbad im Städtedreieck. „Das Aquari ist eine zentrale Einrichtung mit einer tollen Wirkung weit über die Stadtgrenzen von Hüfingen hinaus. Es steht weit oben auf der Prioritätenliste“, so der Hüfinger Bürgermeister.

Rückendeckung bekommt er auch aus dem Gemeinderat: „Unsere Fraktion möchte den Bürgermeister bei diesen komplexen Aufgaben unterstützen“, sagt Adolf Baumann, Sprecher der FW/FDP/UWV. Eine strategische Neu-Ausrichtung des Bades seit dringend erforderlich und Organisation und Personaleinsatz müssten auf Schwachestellen untersucht werden. „Unsere Fraktion steht ohne Wenn und Aber zum Fortbestand des Hallenbads", sagt Adolf Baummann.

SPD-Stadtrat Reinhard Isak sieht in der "Schlüsselposition Badleitung eine unabdingbare Voraussetzung für einen wirtschaftlich befriedigenden Hallenbadbetrieb. "Nach nun länger anhaltenden personellen Turbulenzen im Leitungsbereich der für Hüfingens Infrastruktur äußerst wichtigen Institution Aquari hoffen wir nun auf eine zügige und gute Lösung dieser immens wichtigen Personalfrage", erklärt Reinhard Isak.

CDU-Fraktionssprecher Franz Albert schlägt im Bezug auf das Defizit, das sich in den vergangenen fünf Jahren um 50 Prozent nach oben entwickelt habe, eine Wirtschaftlichkeitsprüfung vor. "Die Badleitung ist seit einigen Jahren so gut wie vakant, betriebswirtschaftliche Denkansätze sind dadurch eher bescheiden", so Franz Albert.