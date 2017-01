vor 1 Stunde Stephanie Jakober Exklusiv Hüfingen Hüfinger Genossen starten Rufrettung

Mit Gerüchten ist das ja so eine Sache: Erst einmal im Umlauf, sind sie kaum noch zu stoppen. Was also tun? Schlecht kann man mit jedem reden und versuchen, ihm den wahren Sachverhalt erklären. Denn laut Hüfinger SPD werden "hartnäckig mehrere Unwahrheiten" verbreitet.