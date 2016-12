Hüfingen Hüfinger Fußballmutter feiert ihren 80. Geburtstag

Die Fußballmutter des FC Hüfingen, Martha Bäuerle, feiert heute ihren 80. Geburtstag. Seit vielen Jahren wird sie von den Hüfinger Kickern als Perle geschätzt. Mit ihrem Trompetensolo "Attacke" hat sie sich zum Maskottchen etabliert und ist aus dem Vereinsleben nicht mehr wegzudenken.

Der Schlachtruf "Attacke" hat sich im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis zum Markenzeichen des Vereins entwickelt und gibt sogar dem Stadionheft seinen Namen. Der Fußballplatz und ihre Jungs sind zu ihrem Lebensmittelpunkt geworden. Doch Martha Bäuerle ist nicht nur auf dem Sportplatz bei den Spielen stets dabei, sondern unterstützt ihre Kicker auch in vielen anderen Belangen. Sie wäscht seit unzähligen Jahren die Trikots und stopft auch ungefragt die Löcher in den Strümpfen ihrer Sportsfreunde – und sie tut das gern. Legendär ist neben anderen Kuchen aus ihrem Backofen ihre Schwarzwälder Kirsch-Torte, die sie zu verschiedenen Anlässen für ihre Männer backt. Etliche Jahre kümmerte sie sich um die Sauberkeit im Clubheim und in den Kabinen und verkaufte auf dem Platz die Spiel-Tipps.

Ihre Wiege stand in Prietzen in Schlesien, doch wegen des Krieges ging die Familie nach Rostock. Dort begann Martha Bäuerle eine Bäckerlehre. Seit 1957 lebt Martha in Hüfingen, wo sie 1959 den Hüfinger Konrad Bäuerle heiratete. Aus der Ehe gingen zwei Töchter und zwei Söhne hervor. Ihr Ehemann starb 1991 an den Folgen eines Unfalls, seither lebt sie mit einem Teil ihrer Kinder unter einem Dach in der Jakobstraße. Von dort aus fährt sie fast täglich mit ihrem Fahrrad zum Einkaufen ins Städtle. Momentan ist ihr dies aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich.