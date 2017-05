Hüfingen Hüfinger Frühlingserwachen bei Traumwetter

Verkaufssonntag erfüllt alle Erwartungen

Das neunte Frühlingserwachen wurde seinem Namen mehr als gerecht. Punkt genau zeigte sich das Baaremer Wetter von seiner besten Seite und lockte bei idealen Freiluftbedingungen mit Sonnenstrahlen und warmen Temperaturen Tausende von großen und kleinen Gästen in die Hüfinger Innenstadt. Dieser Super-Sonntag stand der Hüfinger Hauptstraße prima zu Gesicht: Jede Menge gut gelaunte Gäste flanierten bei geöffneten Geschäften und Verkaufsständen vom Stadttor entlang der Hauptstraße und genossen einfach diesen ungetrübten Genuss des Bummelns. Mit 53 Verkaufs- und Informationsständen wurde eine nie da gewesene Vielfalt an Angeboten präsentiert. Dabei machte sich eine gut bestückte und hochinteressante Gewerbeschau am Schlossplatz, vor dem Rathaus, der Festhalle und entlang der Straße breit.

Obwohl die Stadthalle mit seinen Ausstellern und dem Schnäppchenmarkt und auch das Rathaus stets gut besucht waren, spielte sich das Leben hauptsächlich im Freien ab. Die erste Brat- oder Currywurst als Open-Air-Genuss, Kaffeetrinken, Eis essen und vor allem Leute treffen und ein Schwätzle halten, am Stadtbächli oder am Brunnenrand sitzen umgeben von einer Vielzahl von Ständen und Menschen in Frühlingslaune – dies alles war angesagt an diesem sonnenerfüllten Tag in Hüfingens Innenstadt.

Zahlreiche Aktionen trugen zu einem echten Familienerlebnis bei. Während das weibliche Geschlecht an vielen Dingen wie Schmuck, Taschen und sonstigen modischen Accessoires, Wellness- und kulinarischen Produkten seine Freude hatte, nahmen die Männer schon mal im neusten Cabrio, Sport- oder Geländewagen Platz, welche bei der Autoschau die Straße säumten. Es gab einfach für jeden Geschmack genügend Auswahl. Wie auch für die kleinen Gäste, die ihre glücklichen Runden auf dem Rücken eines Ponys drehten, sich in der Hüpfburg austobten, sich schminken ließen und Karussell fuhren. Der große Ansturm früherer Jahre in der Stadthalle beim Schnäppchenmarkt hat sich inzwischen zu einem angenehmen und entspannten Einkaufen gewandelt. Kulinarische Angebote gab es an allen Ecken und Enden und natürlich in der Gastronomie.

53 Aussteller

Das neunte Hüfinger Frühlingserwachen bot mit 53 Ausstellern ein buntes Schaufenster der Wirtschaft, des Gewerbes und verschiedener Institutionen. So viele Teilnehmer gab es nie zuvor. Der verkaufsoffene Sonntag erstreckte sich vom Stadttor bis zu Intersport Denzer im Lindenpark und bot auch ein Familienprogramm. Die Veranstaltung findet jedes Jahr statt.

