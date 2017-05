Hüfingen Hüfinger Festplatz an der Breg wird mit Feierabendhocks belebt

Sechs Vereine sorgen für einen gemütlichen Tagesausklang und gefeiert wird immer donnerstags. Los geht's am 1. Juni 2017.

Hüfingen – Der schönste Abend ist der Feierabend. Nach getaner Arbeit den Tag entspannt mit der Familie, Freunden und Bekannten ausklingen zu lassen tut einfach gut. In Hüfingen gibt es nun im Sommer gleich mehrfach Gelegenheit, diese Stunden der Muße im Freien auf dem Festplatz zu genießen und obendrein noch in Gesellschaft von Gleichgesinnten. Am 1. Juni startet dort der erste zwanglose Feierabendhock mit der Stadtmusik, der in einer losen Staffel mit weiteren Vereinen aus Hüfingen die Bürger einlädt, zusammen die Sommerabende zu genießen.

Bei der Kulturnacht im vergangenen Jahr konnte man den idyllischen Festplatz an der Breg als perfekten Ort eines geselligen Treffs schon mal eingehend kennenlernen. Auch der damalige Bürgermeisterkandidat Michael Kollmeier fand das Ambiente des lauschigen Platzes unweit der Innenstadt ideal, um hier mit Menschen ins Gespräch zu kommen. In den letzten Jahren war der Hüfinger Festplatz oft in Vergessenheit geraten und viel zu wenig mit Leben erfüllt.

Bürgermeister Kollmeier hat den schönen Abend unter den großen Bäumen am Breg mit vielen gut gelaunten Gästen nicht vergessen. Er hat den Feierabendhock ins Leben gerufen und konnte gleich sechs Vereine dafür begeistern, die bis zu den Sommerferien ihren Feierabendtreff in Eigenregie bestreiten. Ganz leger sollen die Gäste auf dem Festplatz einen launigen Sommerabend in der Gesellschaft anderer verbringen und werden dabei mit Essen und Trinken und jeweils einem kleinen Programm verwöhnt. Der Hock findet bewusst immer donnerstags statt, also nicht an den Wochenenden, wo sowieso schon viel geboten ist.

Dem jeweiligen Verein, der mit dieser Veranstaltung auch die Vereinskasse etwas aufpolieren kann, bleibt es überlassen, was er den Gästen an diesem Abend bietet. Allerdings trägt der Verein auch das Risiko, dass bei schlechtem Wetter vielleicht nicht so viele Gäste kommen wie erwartet. "Ein Festzelt gibt es nicht, der Aufwand soll nicht zu üppig ausfallen. Zudem sind wir alle erst mal neugierig, wie diese zwanglosen Hocks bei den Hüfingern ankommen", sagt Julia Hölderle vom Touristikamt.

Man darf sich also überraschen lassen. Die technische Ausstattung liefert die Stadt, der Rest ist Vereinssache. Das Engagement der jeweiligen Mitglieder ist also gefragt. Die Hocks finden zu Feierabendbeginn ab 17 Uhr statt und sind bis 22 Uhr angesetzt. Für Kinder wird auch etwas geboten, ansonsten finden sie auf der großzügigen Wiese genügend Platz zum Herumtollen. Und der Spielplatz in der Nähe des Wohnmobil-Platzes ist nicht weit entfernt. Der neue Feierabend-Hock auf dem Festplatz ist also auf jeden Fall familientauglich und eine geeignete Wochentags-Veranstaltung, um den Platz an der Breg mehr zu beleben.

Die Termine und Vereine

Der erste Feierabendhock startet am Donnerstag, 1. Juni, ab 17 Uhr mit der Stadtmusik. Weitere Termine sind am 22. Juni mit der Feuerwehr, am 6. Juli mit dem DRK-Ortsgruppe Hüfingen, am 13. Juli mit der Bürgerwehr, am 20. Juli mit der Kolpingfamilie und am 27. Juli mit den Baaremer Schalmeien.