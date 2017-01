Hüfingen Hüfinger Bahnhofstraße rückt ran an die Mitte

Hüfinger Bahnhofstraße rückt ran an die Mitte

Unattraktive Bahnhofsödnis ist einem zentrumsnahen Baugebiet gewichen. Die Folge: Mehr Leben rund um den Bahnhof.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Hüfinger Innenstadt erweitert sich Stück für Stück in Richtung Bahnhof. Dort füllt sich derzeit das erschlossene Baugebiet "Bahnhofstraße" mit Einfamilienhäusern im Pavillon-Stil, manche davon sind bereits bewohnt.

Noch vor wenigen Jahren beherrschte hier ein ödes Bahnhofsgelände die Optik jener Straße, die parallel zur Donaueschinger Straße verläuft. Sie wirkte wenig ansehnlich und noch weniger attraktiv. Doch dieses Gesicht hat sich nun gewandelt.

Nachdem die Stadt Hüfingen das Gebiet von der Bahn erworben und als Baugebiet ausgewiesen hat, fiel es Bauwilligen allerdings erst einmal schwer, sich für diese Baulage zu entscheiden. Doch die Trümpfe liegen auf der Hand: Zentrumsnah, gute Anbindung an Bus und Bahn, schnelle Wege zum Einkauf sowie in die Innenstadt und dennoch verkehrsberuhigt. Das hat überzeugt. Im vergangenen Jahr wendete sich das Blatt und die Wohnbebauung schreitet seither gut voran. Einige der Einfamilienhäuser im Pavillon-Stil sind bereits bewohnt, weitere in der Entstehung.

"Wir füllen die Straße auf jeden Fall nun mit Wohnhäusern auf und haben damit auch keine Probleme mehr", sagt Hauptamtsleiter Horst Vetter, der sich über das positiv verwandelte Stadtbild im Hintergrund der Hauptstraße freut. "Die Wohnbebauung wird durch einen Schallschutzzaun in Richtung Gleise abgeschirmt, zum einen als Sicherheitsmaßnahme und zum anderen als Lärmschutz", erklärt Vetter.

Mit dem neuen und großen Tanzstudio Movimento, das in diesem Jahr in die neu hergerichteten Bahnhofshallen umzieht und dort mit einer Nutzfläche von etwa 350 Quadratmetern im Erdgeschoss und sogar 450 Quadratmetern im ersten Stock mit attraktiven und modernen Räumlichkeiten mit Bar, Umkleideräumen und sanitären Einrichtungen genügend Platz und Raum für alle Kursteilnehmer bietet, wird das Bahnhofsareal nochmals aufgewertet. Selbst der Bahnhofsaal als kultureller Veranstaltungsort erfährt eine Aufwertung. Ein Raum hinter der Bühne sorgt für eine dringend nötige Erweiterung für Darsteller und Akteure, die für Umkleide, Schminken und weitere Vorbereitungen dringend nötig war. Bisher mussten die Künstler dafür immer durch die Zuschauerreihen ins angeschlossene Schulmuseum auf der anderen Seite der Bühne laufen.

Und gegenüber vom Bahnhof entsteht ein eigenwilliges Ärztehaus im Blockhaus-Baustil, das dem Bahnhofsareal einen weiteren charakteristischen Anstrich verleiht. Hervorzuheben sind neben der guten Verkehrsanbindung auch die zahlreichen Parkmöglichkeiten.