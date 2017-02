Hüfingen Hüfingens großes Narrenbaum-Pech

Bunt geschmückte Spitze bricht durch Windböe ab. Gelungenes Fasnetdebüt für Michael Kollmeier.

Die Hüfinger Fasnet präsentierte sich gestern von seiner schönsten Seite. Unterstützt von schönstem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen zeigten sich die Narren bereits früh am Morgen in fröhlicher Feierlaune. Der Umstand erst ein halbes Jahr im Amt zu weilen und nun schon wieder abgesetzt zu werden, rüttelte nicht an dem Vorsatz von Bürgermeister Michael Kollmeier die Hüfinger Fasnet kennen zu lernen und schon gar nicht an seiner Bereitschaft überall mitzufeiern und mittendrin zu sein. Dass er seines Zepters beraubt wurde, sah er schon deshalb gelassen, weil "Doch dä Vetter Horst seiht des isch Routine, noch d'Fasnet derfscht jedes Jahr wieder inne".

Schon auf dem Rathausbalkon, als er des großen Amtsschlüssels beraubt wurde, meisterte er seine Sache perfekt. Nicht nur dass er eine bemerkenswerte Anzahl heimatlicher Fasnetsprüchle im Hüfinger Dialekt fließend in die Narrenmenge auf den Vorplatz hinunter rief, nein, er konnte sogar alle Strophen des "Dante Mine Lieds" in perfekter Stimmlage mitsingen. Somit ist der neue Schultes auch in der Hüfinger Fasnet gut angekommen. Mit pfiffigen Reimen aus der eigenen Feder -selbstverständlich auf Hüfingerisch – sammelte er bei den Narren viele Sympathien. Dazu erklärte er: Ertragen kanscht des Schultes Dichterei am besten mit gnueg Bier und Wei.

Beim anschließenden Stelldichein im Bürgerhaus Krone, wo stets spontane Beiträge einfallsreicher Narren und musikalische Unterhaltung durch die Lehrerband die Stimmung bestens ist, hat der Schultes durch seinen Gesang die Feierlaune sogar noch angeheizt. Auch am Nachmittag weilte Kollmeier unterm Volk und verteilte an seine neuen Freunde gerne ein Schnäpschen.

Kunterbunt und mit vielen Kindern aus Kindergärten und Schule sowie aus Mariahof startete der Umzug der kleinen Narren. Von der Stadtmusik, den Narrenräten, Hansel und Gretle angeführt, wurden die fantasievollen Kostüme und Ideen der Kinder von den Schaulustigen am Straßenrand bewundert. Die Wesen aus dem Dschungel, wilde Tiere, Wanderer, Sportler, Muskeltiere und andere Fabelwesen hatten ihren Spaß an dem Schaulaufen durch die gut gelaunte Menge. Der imposante Wagen mit hohem Aufbau von Mariahof zum Thema "Mine Craft" und moderne Medien kam trotz starker Windböen gut und wohlbehalten ans Ziel. Ganz so gut ging es dem großen Narrenbaum vor dem Rathaus allerdings nicht. Zwar hatten die große Anzahl von Zimmermännern auch bei Gegenwind keine Probleme, den geschmückten Baum mit vereinten Kräften in die richtige Position zu hieven, was auch gebührend gefeiert wurde. Doch der Schreck kam eine halbe Stunde später mit einer aufbrausenden Windböe. Diese erfasste die bunt geschmückte Spitze des Baumes und knickte sie ab. Sie fiel auf den Rathausplatz nieder, der allerdings nicht mehr arg bevölkert war. So wurde glückerweise niemand verletzt. Doch auch ohne Spitze am Narrenbaum genießen die Narren die Hüfinger Fasnet.