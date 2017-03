Hüfingen Hüfingens Künstlersöhne im Blickfeld

Syposium zu Lucian Reich und Johann Heinemann. Museum, Stadt und Baarverein bieten Vorträge.

Die Namen der beiden Künstler Lucian Reich und Johann Nepomuk Heinemann aus dem frühen 19. Jahrhundert sind heute so aktuell wie damals vor mehr als einhundert Jahren. Just in diesem Jahr, in dem das Hüfinger Stadtmuseum für Kunst und Geschichte sein 25-jähriges Bestehen feiern kann, fällt auch der Geburtstag des Malers und Schriftstellers Lucian Reich und der seines Weggefährten und Künstlerfreundes dem Fotografen und Lithografen Johann Nepomuk Heinemann. Beide wurden vor 200 Jahren in Hüfingen geboren und haben bis in den heutigen Tag an künstlerischer Strahlkraft nichts eingebüßt.

Das Stadtmuseum, das seine aktuelle Sonderausstellung "Weggefährten" bereits diesem Anlass widmet, die Stadt Hüfingen sowie der Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar traten nun gemeinsam als Veranstalter eines Symposiums zum "Hüfinger Künstlerkreis" auf, das zahlreiche Kunstfreunde und Kunstkenner nach Hüfingen lockte. Das Programm mit Vorträgen namhafter Referenten sowie einer Führung durch die Ausstellung "Weggefährten" mit der Kuratorin des Hüfinger Museums Ariane Faller Budasz umfasste den ganzen Samstag. "Die Teilnehmerzahl von 60 Gästen übertraf alle meine Erwartungen" gesteht der Vorsitzende des Förderkreises des Stadtmuseums Joachim Seidel, der sogar Gäste aus Frankfurt und Köln mit Bürgermeister Michael Kollmeier begrüßen konnte. Unter ihnen weilten auch fünf Nachfahren der beiden Künstler, die es sich natürlich nicht nehmen ließen, an dieser Vortragsreihe teilzunehmen.

Jenny Dopita aus Karlsruhe, die als erste Referentin im Programm stand, musste leider ihre Teilnahme krankheitsbedingt absagen. Sie widmete vor der Jahrtausendwende ihre Doktorarbeit dem Künstler Lucian Reich und ist die Verfasserin des Buches "Der Maler und Schriftsteller Lucian Reich".

Die beiden Weggefährten Lucian Reich (1817 bis 1900) und Johann Nepomuk Heinemann (1817 bis 1902) machten mit ihren Arbeiten den Schwarzwald und die Baar bekannt. Ihr gemeinsames Werk, der Hieronymus, beinhaltet Lebensbilder aus der Baar und dem Schwarzwalde. Die Lebenswelt der ländlichen Bevölkerung wurde von Lucian Reich in Bildern und Texten festgehalten und vom Lithografen Johann Nepomuk Heinemann im Steindruck für die Veröffentlichung bearbeitet.

Über die Wirkungszeit von Lucian Reich als Zeichenlehrer in Rastatt referierte Iris Baumgärtner vom dortigen Partnermuseum. Hüfingen und Rastatt teilen sich das künstlerische Erbe des in Hüfingen geborenen und gestorbenen Künstlers. Eduard Saluz von Deutschen Uhrenmuseum Furtwangen berichtete über die künstlerischen Beiträge der beiden Hüfinger Künstler zur damals weit verbreiteten Uhrenschildmalerei, mit denen sie sich ein Einkommen sicherten. Lucian Reichs Beitrag zur Mundartforschung im "Baaremer Idiotikon" widmete sich Ekkerhard Bächle aus Donaueschingen, das Thema Dichtung und Wahrheit anhand des Köhlerlebens wie im Hieronymus beschrieben und gemalt hinterfragte Wolf Hockenjos in seinem Referat. Und Friedemann Kawohl aus Villingen referierte über die Bearbeitung Hieronymus im Jahr 1936 durch August Stocker.

Verwechslung aufgeklärt

Die Aufklärung einer bildhaften Verwechslung von Lucian Reich mit einem Kaufmann Fritschi erfolgte beim Symposion in der Rathausgalerie. Seit vielen Jahren war fälschlicherweise das Porträt des Kaufmanns anstelle des Künstlers Lucian Reich veröffentlicht, unter anderem in der Chronik der Stadt Hüfingen. Am Samstag weilte nun das Original Porträt von Lucian Reich aus dem FF-Archiv in der Hüfinger Rathausgalerie, allerdings nur für eine eintägige Ansicht.