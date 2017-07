Hüfingen Hüfingens Fußballer feiern drei Tage lang ihren 60.

Turniere in allen Klassen mit vielen Gastvereinen

Mit dem Festbankett für geladene Gäste begann am Freitagabend für den Fußballclub Hüfingen die dreitägige Feier zum 60. Geburtstag des Vereins. Neben vielen Freunden, Mitgliedern und Gründungsmitgliedern waren auch Sponsoren und Funktionäre anderer Vereine zu dem Termin eingeladen. Vorsitzender Karl Fritschi freute sich über die vielen Gäste und berichtete übe die Geschichte des Vereins.

Grußworte der Stadt überbrachte Bürgermeister Michael Kollmeier. Eine besondere Auszeichnung erhielten die anwesenden Gründungsmitglieder Rudi Baschnagel und Franz Schmidt. Sie wurden von Karl Fritschi mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Am Samstag und Sonntag hieß es dann „Das Runde muss ins Eckige!“. Schon um 9 Uhr es gab es keinen freien Parkplatz mehr auf dem Sportgelände. Während am Samstag die D- und E-Jugenden (mit 16 Mannschaften) um die Pokale kämpften, waren es am Sonntag beim F- und G-Jugendturnier 22 Teams. Dabei kamen die Mannschaften aus der Nachbarschaft und auch den Nachbarschaftslandkreisen. Über 300 Kinder waren am Start. Frank Fetzer als Jugendleiter behielt an beiden Tagen den Überblick und lotste die Mannschaften erfolgreich durch den Tag. Gepfiffen wurden die Spiele von eigenen Spielern der B- und C-Jugend.

Bierfass geht nach Bräunlingen

Am Samstagnachmittag waren die aktiven Mannschaften aus den Nachbargemeinden am Start. Hier spielten acht Teams um die beste Platzierung. Für den Abend war dann der Rasen für die Alten Herren reserviert. Auch hier kamen zehn Teams aus den befreundeten Vereinen. Dabei konnte die Mannschaft aus Bräunlingen das große Bierfass für den ersten Platz mit nach Hause nehmen. Diese und viele andere Besucher verweilten dann bis in die Morgenstunden bei Barbetrieb und guter Musik bei der Ü-30-Party mit DJ Clubdesigner auf dem Festgelände. Auch die vorbeiziehenden Gewitter konnten der Partygesellschaft nichts anhaben. Neben den vielen Fußballspielen gab es an beiden Tagen parallel dazu ein Volleyballturnier auf dem Trainingsrasen. So spielten am Samstag ab 10 Uhr 76 Teams zu je zwei Spielern auf sieben Plätzen gegeneinander. Den Überblick über alle Mannschaften hatten hier Birgit Albert und Martin Kleinert.

Auch am Sonntag waren 34 Teams zu je vier Spielern am Start. Die Teams starteten in den Kategorien Herren, Damen oder Mix. Dabei war die Aufstellung der Mannschaften international. Sogar aus Österreich waren Spieler dabei und den weitesten Weg hatte ein Team aus Hamburg auf sich genommen. Aber auch die anderen Spieler hatten eine längere Anfahrt, sodass kurzerhand neben dem Spielfeld ein Zeltlager aufgebaut wurde. Dem Festivalfeeling war das nur zuträglich.

Zudem konnten die Spieler bei „Jump and Reach“ von der Körpergröße unabhängig ihre Sprungkraft ermitteln. Auch hier gab es für die besten einen Pokal. Am Sonntag gab es für das Küchenpersonal viel zu tun, denn der Andrang zum Mittagessen war enorm. Danach gab es für die Zuschauer die Finalspiele der aktiven Mannschaften sowie das Einlagespiel der B-Junioren der Stützpunktmannschaft gegen die A-Junioren der SG DJK Donaueschingen zu sehen.

FC Hüfingen

Neben der ersten und zweiten Herrenmannschaft organisiert der FC Hüfingen 150 Kinder von 4 bis 18 Jahren. Diese sind in 13 Jugendmannschaften unterteilt, die zum Teil als Spielgemeinschaft mit Bräunlingen und der DJK Donaueschingen geführt werden. Außerdem gibt es eine Damenmannschaft, die sich in der Kreisliga A etabliert hat. Passend dazu gibt es auch ein Mädchenteam. Natürlich dürfen die Alten Herren nicht fehlen. Rund um den Vorsitzenden Karl Fritschi gibt es rund 70 ehrenamtliche Funktionäre. Neben dem Hauptverein hat sich 2012 ein Förderverein gegründet, der seit Beginn von Gerd Pollinger geführt wird. (sus)