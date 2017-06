Hüfingen Hüfingen wird zur neuen Heimat für weitgereiste Künstlerin

Gold- und Silberschmiedin verlegt ihr AtelierVon der Schweiz auf die beschauliche BaarAls Künstlerin schon viel von der Welt gesehen

Hüfingen – Hüfingen und die Kunst gehören unweigerlich zusammen. Seit vielen Jahrzehnten sind hier ganz unterschiedliche Künstler beheimatet. Mit der aus der Schweiz stammenden Gold- und Silberschmiedin Nathalie Scherrer ist dieser Kreis um zwei kreative Frauenhände reicher geworden. Die Ehefrau des Fotografen Roland Sigwart stellte bereits zweimal im Hüfinger Kunstkreis ihre Arbeiten aus. Ihr ideenreicher und individueller Schmuck sowie ihre verschiedenen Skulpturen fanden dabei große Beachtung und verkauften sich gut. Seit einem halben Jahr hat sie ihren Wohnort von der Schweiz nach Hüfingen verlegt und fühlt sich in der Baarstadt sehr wohl.

Das will was heißen, denn die 1969 in Basel geborene Künstlerin hat aufgrund ihrer Aufgeschlossenheit und Kontaktfreudigkeit schon in mehreren Ländern dieser Welt gelebt. In Stockholm, Indonesien, Südafrika und USA sammelte sie Erfahrungen in der Kunstszene und stellte ihre Werke aus. In der gemeinsamen Wohnung am alten Krankenhaus hat sie sich nun ein Arbeitsatelier eingerichtet, wo sie ihre vielen kreativen Ideen in individuellen Schmuck sowie Skulpturen, plastische Arbeiten oder einfach schöne Dinge umsetzen kann.

Jedes von ihr geschaffene Stück ist ein Unikat und trägt ihre persönliche Note. Als Arbeitsmaterial dienen ihr ganz unterschiedliche Werkstoffe aus der Natur wie Steine, Holz, Muscheln und Bambus, aber auch Kunststoff und Stahl, Murmeln, Flaschenglas und vieles mehr. Trotz mutiger und unkonventioneller Ideen in puncto Kreativität hegt sie den Anspruch, dass ihr Schmuck tragbar sein muss.

Dass sie einmal im künstlerischen Bereich arbeiten würde, das wusste sie bereits als Kind. Sie hatte das Glück, dass sie in einem Elternhaus aufwachsen durfte, das der Kunst sehr zugewandt war. Ihre Mutter, selbst Modedesignerin, hatte ein offenes Haus für viele Freunde der Kunst und Kulturen und unterstützte die Tochter in ihrem Willen. "Du kannst eine Goldschmiedelehre machen. Aber du musst wissen, es wird schwer und du wirst nicht viel Geld verdienen", warnte die Mutter ihre Tochter.

Diese erfüllte sich ihren Wunsch und absolvierte die Goldschmiedelehre in Basel, anschließend ging sie ins Ausland. Dabei lernte sie jede Menge andere Künstler kennen, mit denen sie zusammen arbeitete. In erfolgreichen Einzel- und Gruppenausstellungen wurde man auf sie aufmerksam und sie wurde in Fachzeitschriften vorgestellt. In Los Angeles und San Francisco wurde Nathalie Scherrer von einer Jury von Kunstexperten mit Preisen bedacht.

"Durch die Kontakte mit anderen Künstlern fand ein reger und interessanter Austausch statt, wir haben uns gegenseitig inspiriert", erzählt die Kunstschaffende in ihrer freundlichen und offenen Art. "Mein Kopf ist voller Ideen, und mir fallen tausend kreative Dinge ein, die ich in meinem Atelier verwirklichen kann", sagt Nathalie Scherrer, die sich bereits 1993 selbstständig machte und in ihren Ateliers in Basel und im Jura arbeitete.

Weil sie offen für alles ist, was mit Kunst zu tun hat, versteht sie es auch, aus vielen Materialien "was zu machen". So hat sie bereits Objekte aus Gabeln angefertigt, Stahlnägel mit Gold und Silber zu Ringen verarbeitet und entwirft auch individuelle Familienwappen. Nichts ist vor ihren kreativen Ideen und Händen sicher.

Zu ihren Lieblingsarbeiten gehören ganz individuelle Eheringe, die sie auch als Auftragsarbeit fertigt. "Dabei arbeite ich nach den Wünschen der Kundschaft, aber ein bisschen von meinem Stil muss drin sein", verrät sie.

In Hüfingen hat sie im Kunst!Punkt von Karin Seitz ihre Arbeiten bereits ausgestellt und möchte zukünftig ihr Atelier einmal im Jahr der Öffentlichkeit präsentieren. Darüber hinaus gibt es Anfragen der Volkshochschule für Schmuck-Gestaltungs-Kurse und auch sonst hat sie noch einiges vor.

Die Künstlerin

Im Jahr 2016 war Nathalie das erste Mal als Gastausstellerin im Hüfinger Kunstkreis mit dabei. Inzwischen wurde sie als Mitglied aufgenommen und hat in der diesjährigen Kunstschau erfolgreich ein Teil ihrer Arbeiten präsentiert und auch verkauft. Wer sich für die Unikate von Nathalie Scherrer interessiert, kann Kontakt zu ihr aufnehmen über Telefon 0771-8965801 oder nathalie@scherrer-schmuck.ch. (gal)