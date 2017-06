Hüfingen Hüfingen wird wieder zum Schaufenster für Tradition

Am Sonntag ist wieder Naturparkmarkt: Bäuerliche Betriebe und altes Handwerk präsentieren sich.

Hüfingen – Die letzten Vorbereitungen für den Hüfinger Naturparkmarkt sind im vollen Gange: Der Naturparkmarkt findet am Sonntag, 25. Juni, von 11 bis 18 Uhr in der Altstadt statt. Altes Kunsthandwerk, Musik und Schwarzwälder Tradition – hierfür steht der Hüfinger Naturparkmarkt. Das wichtigste Anliegen ist es „regionales Schaufenster“ zu sein und so bäuerliche Betriebe und traditionelles Handwerk im Südschwarzwald zu unterstützen.

Die Organisatorinnen Susanne Bucher und Julia Hölderle planen auch eine kleine Traktorenschau entlang der Hauptstraße. Hierzu sind alle eingeladen, ihre Fahrzeuge zu präsentieren. Die Kramer-Freunde aus Gutmadingen unterstützen die Traktorenschau mit ihren historischen Schleppern im Rahmen einer Sternfahrt. Die ZG präsentiert als Gegensatz moderne Maschinen.

Mit dem vielfältigen Angebot aus regionalen Lebensmitteln, traditionellem Handwerk und einem unterhaltsamen Rahmenprogramm sind die Naturparkmärkte mehr als gewöhnliche Bauernmärkte. Die Angebotspalette erstreckt sich von Getreideprodukten, Bio-Milchprodukten, Bauernhofeis, Käse, Naturseifen, Holzarbeiten, Likören, Eier, Marmeladen, Apfelsaft, Wurstwaren, Biogemüse und -obst über Kräuter, Tee und Naturtextilien bis hin zu Honigprodukten und Töpferkunst. Mit Infoständen sind der Naturpark Südschwarzwald und das „Lernort Natur“ der Jägervereinigung vertreten. Auch die Vertreter alter Handwerksberufe, wie zum Beispiel der Seilerei und Drechslerei, lassen ihre Tätigkeiten auferleben. Die Hüfinger Vereine und Hofläden haben ihr Speisenangebot auf Produkte der Region ausgerichtet. So werden neben den Kartoffelspiralen, Flammkuchen, Kässpätzle, Baaremer Seelen, die Bauernbratwurst und Jagdwurst auf der Speisekarte zu finden sein.

Der Kleintierzuchtverein Hüfingen wird einen Streichezoo vorbereiten und Bernd Schwab wird für die Besucher verschiedene Bauernhofspiele zum Ausprobieren bereithalten. Den ganzen Tag über werden die Gäste vom Burgplatz aus vom Musikverein Behla, den Gauchachmusikanten aus Döggingen, der Kindertrachtengruppe aus Hüfingen, den Baaremer Schalmeien sowie den Jagdhornbläsern aus Donaueschingen musikalisch und kulturell unterhalten. Der Hüfinger Kochichor zieht von 14 bis 16 Uhr über das Marktgeschehen. Bürgermeister Kollmeier wird den Markt um 11 Uhr eröffnen.

Für die Kleinen

Für die Kinder gibt es einen Streichelzoo der Kleintierzüchter und die urigen Bauernhofspiele von Bernd Schwab. Alle Spiele sind selbst entworfen aus dem typischen Schwarzwald-Material: Holz. Weitere Informationen zum Programm unter www.huefingen.de/naturparkmarkt.