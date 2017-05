Hüfingen Hüfingen wird am Sonntag zum großen Spielplatz

Aktion "Hüfingen spielt" in der Innenstadt. Kostenlose Spiele, Attraktionen und Aktionen für die Familie. Über ein DutzendBewirtungsstände

Hüfingen – Schwarzwaldspiele, eine Floßfahrt über den Mühlebach, Spiel ohne Grenzen, Playmobil oder Inliner Parcours? Am kommenden Sonntag brauchen sich Familien nicht lange überlegen, wie sie diesen Tag gestalten könnten. Denn in Hüfingen wird ihnen was geboten, was einmalig und einzigartig in weitem Umkreis ist. Bei der Großveranstaltung "Hüfingen spielt" verwandelt sich von 11 bis 17 Uhr die ganze Innenstadt vom Festplatz bis zur Sparkasse entlang der Hauptstraße in ein riesiges Spielfeld mit einem nie dagewesenen, riesigen Angebot an Spielen im Freien und unter Dach.

"Wir sind überwältigt und begeistert, dass von Anfang an so viele Vereine, Institutionen und Einrichtungen sich bereit erklärt haben, mitzumachen", sagt Susanne Bucher, die mit ihrer Kollegin Julia Hölderle als Organisatorinnen mit der Planung alle Hände voll zu tun haben. Doch sie besitzen auch über genügend Erfahrung, solch eine große Veranstaltung zu stemmen. Außerdem stehen ihnen mehr als zwei Dutzend jugendliche Helfer von der katholischen jungen Gemeinde zur Seite. Diese helfen bereits am Samstag, zwei Lastwagen voller Spiele abzuladen und am Montag wieder zu versorgen. Außerdem betreuen sie noch diverse Spielstationen.

"35 Vereine, rund 45 Spielstationen und 14 Bewirtungsangebote lassen keine Wünsche offen und bieten eine riesige Vielfalt für jeden großen und kleinen Besucher", bestätigt Julia Hölderle das riesige Angebot. Bereits die Premiere von "Hüfingen spielt" vor zwei Jahren war ein Bombenerfolg. "Zur besseren Orientierung, haben wir dieses Mal einen Übersichtsplan gedruckt. Dieser ist bei der Auswahl der Angebote sehr hilfreich", sagt Susanne Bucher.

Aber das Beste an diesem riesigen Spieletag: Alles ist kostenlos, der Eintritt ist frei. Die Familienkasse wird auch beim Genuss der kulinarischen Angebote geschont, denn diese werden zu moderaten Preisen angeboten. Dazu wird den Besuchern ab 11 Uhr auf der großen Bühne vor dem Rathaus sogar noch ein buntes Nonstop-Programm serviert. Unter anderem sorgt ein Kinderzirkus für kurzweilige Unterhaltung. Schon auf dem Festplatz, neben dem auch genügend Parkplätze zur Verfügung stehen, warten eine Bauern-Olympiade, Aktivangebote und ein Streichelzoo auf die Kinder.

Eröffnet wird das XXL-Spielfeld in Hüfingen um 11 Uhr durch Bürgermeister Michael Kollmeier vor dem Rathaus. Hier startet auch gleich ein Luftballonwettbewerb. Die ersten 100 Kinder bekommen ihren bunten Ballon kostenlos. Entlang der Hauptstraße warten dann unzählige Spiele und Attraktionen von Gummitwist bis zum Stadttor des Schreckens. Eine Riesenauswahl an Brettspielen sowie eine Carrera-Rennbahn gibt es in der Stadthalle.

Im Rathaus warten virtuelle und moderne Spiele wie auch Fischer-Technik auf jugendliche Gäste sowie eine Puppenecke, Kinderküche und Einkaufsladen. Im Stadtmuseum gibt es einen Workshop zum Thema "Kunst ist cool". Spielepässe gibt es in der Stadthalle und beim Rathaus. Nach sechs eingetragenen Spielen darf man sich eine kleine Überraschung im Rathaus abholen.

Spiele- und Museumstag

"Hüfingen spielt" findet am 21. Mai von 11 bis 17 Uhr in der Hauptstraße, dem Festplatz sowie dem Rathaus und der Stadthalle statt. Der Eintritt ins Spieleland ist frei, gespielt wird bei jedem Wetter. Gleichzeitig ist im Rahmen des internationalen Museumstages der Eintritt in alle Museen frei. Eine Führung mit Stefan Kees durch die aktuelle Ausstellung im Stadtmuseum Hüfingen findet um 14.30 Uhr statt.(gal)