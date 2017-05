Hüfingen Hüfingen spielt: Hier schlagen Kinderherzen höher

"Hüfingen spielt" erweist sich in seiner zweiten Auflage als voller Erfolg und lockt viele Besucher in die Stadt. 45 Spielstationen sorgen für viel Abwechslung und begeistern nicht nur kleine Besucher.

Eine bessere Werbung für eine kinderfreundliche Stadt gibt es weit und breit nicht. Die zweite Auflage von "Hüfingen spielt" war wieder ein Bombenerfolg. Der perfekte Familientag hat nicht nur tausende Kinderherzen höherschlagen lassen, sondern auch unzählige Mamas, Papas, Großeltern und andere spielbegeisterte Menschen erfreut. Denn wenn Kinderaugen glücklich strahlen, wer freut sich da nicht mit?

Zudem konnte jeder altersunabhängig mitspielen. Ganz Hüfingen verwandelte sich vom Festplatz bis zur Sparkasse in eine fröhliche Spielwiese, auf der sich tausende Familien einen ganzen Tag lang zum Nulltarif tummeln konnten. Das kinderfreundliche Angebot an jegliche Art von Spielen lockte ganze Scharen von kleinen und großen Gästen aus der gesamten Region an. Dank der Unterstützung vieler Helfer und sage und schreibe 35 Hüfinger Vereine und Institutionen konnten sich die Gäste an über 45 Spielstationen tummeln und genau das tun was ihnen am besten gefällt.

Gleich zu Beginn um 11 Uhr füllten sich die Parkplätze rund um den Festplatz, auf dem auch schon eine ganze Menge Freilicht-Spiele wie zum Beispiel eine lustige Bauernolympiade mit verschiedenen zeitlosen, robusten und massiven Spielen aus Holz die Kinder in Empfang nahmen. Ein Streichel- und Schauzoo des Kleintierzuchtvereins und weitere Angebote auf dem Festplatz bildeten den perfekten Einstieg für das, was entlang der Hauptstraße die Kinder erwartete: Eine kunterbunte Erlebnismeile mit einer Fülle von Spielen, Attraktionen und Aktionen.

Bürgermeister Michael Kollmeier eröffnete die zweite Ausgabe von "Hüfingen spielt" vor dem Rathaus, von wo aus auch tausende bunte Luftballons in den sommerlichen Himmel starteten. Hier auf der Bühne wurden den Gästen bis 17 Uhr ein sehens- und hörenswertes Programm offeriert, das Tanzvorführungen aller Art, musikalische Klänge und Rhythmen sowie einem Kinderzirkus aus Mariahof parat hielt. Eine Floßfahrt über den Mühlenkanal, ein Spiel ohne Grenzen, ein Kinderworkshop "Kunst ist cool" im Stadtmuseum sowie ein Gang durchs "Tor des Schreckens" vor dem sich eine riesige Warteschlange bildete, waren nur ein Teil des riesigen Spielangebotes. Brettspiele, Puppenküche, Playmobil-Figuren und vieles mehr standen in der Stadthalle und dem Rathaus parat. Bei dieser riesigen Auswahl blieben keine Wünsche offen, zumal es auch ein großes Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten gab.

Die Veranstaltung

"Hüfingen spielt" feierte vor zwei Jahren seine Premiere als Bombenerfolg. In diesem Jahr wartete auf die Besucher ein noch umfangreicheres Angebot und der Ansturm auf das Spielangebot war immens. Familien aus der gesamten Region genossen mit ihren Kindern bei freiem Eintritt diesen unbeschwerten Tag. Die Veranstaltung wird voraussichtlich alle zwei Jahre statt finden.