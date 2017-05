Hüfingen Hüfingen kauft Land zur Biotopvernetzung

Die Verwaltung steht im Gespräch mit Land-Besitzern in drei Teilorten. Sie will den Randstreifen entlang von Gewässern in Öko-Punkte ummünzen.

Sumpfohren – Über das weitere Vorgehen zur Biotopvernetzung in den Ortschaften Sumpfohren, Fürstenberg und Behla klärte Bürgermeister Michael Kollmeier gemeinsam mit dem Biotopvernetzungsbeauftragten Peter Marx die örtlichen Grundstücksbesitzer auf.

Änderungen des Wassergesetzes, die ab 1. Januar 2019 in Kraft treten, werden dazu führen, dass ein jeweils fünf Meter breiter Streifen der an die Gewässer angrenzenden Grundstücke nicht als Ackerland bewirtschaftet werden darf. Aus diesem Grund und wegen der Tatsache, dass das Umwandeln der Fläche von Acker- beziehungsweise Nutzfläche in Biotopfläche der Stadt Ökopunkte einbringt, bietet die Stadt den Grundstücksbesitzern an, diese Fläche zukaufen.

Zudem sind die Stadt Hüfingen und Bürgermeister Kollmeier gewillt, die Ökopunkte, die sie unter anderem zum Tausch für die Erschließung neuer Baugebiete sowie für Bauvorhaben benötigen, durch die Schaffung von Biotopen selbst zu generieren.

Die anwesenden Grundstücksbesitzer und -bewirtschafter nutzten das offene Gespräch mit den beiden Vertretern der Stadt ebenfalls, um kritische Punkte vorzubringen. So wurde unter anderem das Thema behandelt, dass es nur sinnvoll ist, zusammenhängende Grundstücke zu erwerben, da die Stadt in der Verantwortung steht, die von ihr erworbene Fläche zu bewirtschaften. Um die Ausdehnung der nicht nutzbaren Fläche zu verhindern, ist die Stadt ebenfalls bereit, die Gewässerränder zu stabilisieren, was für die Besitzer ein wichtiger Punkt war.

Was von der Stadt angepflanzt werden soll wurde ebenfalls behandelt. So wurden Bedenken geäußert, dass sich zum Beispiel Hecken über die fünf Meter hinweg weiter in das bewirtschaftete Feld ausbreiten könnten oder Bäume Schatten werfen, wo sie nicht sollen. Da konnte einiges an Angst genommen werden: Der Gewässerverlauf in diesem Gebiet sei bereits mit sehr vielen Bäumen bepflanzt, weshalb man voraussichtlich keine weiteren Bäume anpflanzen wird. Des Weiteren erklärte der Biotopvernetzungsbeauftragte Marx sich bereit, mit den Betroffenen nochmals Termine zu vereinbaren und sich die Grundstücke anzusehen. Als einen der ersten Unterstützer konnte die Stadt die Kirche als Grundbesitzer gewinnen.