Hüfingen Hüfingen ist im Blumenfieber

Vor dem Fronleichnamsfest gilt der Ausnahmezustand in Hüfingen, wenn beschlossen ist, dass der berühmte große Blumenteppich gelegt wird. Er ist 450 Meter lang und zwei Meter breit.

Hüfingen – Wenn in Hüfingen beschlossen wird, dass der große 450 Meter lange und knapp zwei Meter breite Blumenteppich am Hüfinger Herrgottstag gelegt wird, ist die ganze Stadt tagelang im Blumenfieber. Jede Menge Vereine, Institutionen und Bürger helfen mit, die entsprechenden Blüten zu sammeln. Und das sind Unmengen an Margeriten, Klee, Kastanien, Wiesenknopf, Farn, Blutströpfchen, Teufelskrallen, Tannenschößlingen, Sauerampfer, Ackersenf, Ginster und anderen Blüten.

Allein die Heimatzunft muss für ihren großen Teil des Teppichs rund 36 große Spankörbe voller Blüten dazu beisteuern. Die Mitglieder des TuS aus den einzelnen Abteilungen schwärmen nach einer logistischen Sammlerliste des Ehepaares Joachim und Renate Seidel aus, um die benötigten 33 Körbe mit bunten Blüten zu füllen. Alle Teilstücke werden dann um vier Uhr früh am Fronleichnamstag zu einem floralen Kunstwerk mit 450 Meter Länge zusammengefügt.

Dabei weiß keiner, was sein Nachbar links oder rechts für ein Motiv aus den Blüten zaubert. Allerdings forderte die fortgeschrittene sommerliche Witterung die Sammler zu weiten Anfahrtswegen heraus, denn viele Blumen waren bereits verblüht. In kühlen Kellern werden die Blüten aufbewahrt. Andere fleißige Hände beginnen schon zwei Tage vorher mit dem Kleben der vier Altarbilder.

Seit über 50 Jahren stellt beispielsweise Eva von Lintig den Altarteppich vor dem Rathaus mit ihren treuen Helferinnen her. Dabei werden die Blüten auf eine große vorgefertigte Zeichnung geklebt. Und auch der Projektchor unter Hubert Stinner übt intensiv seit vielen Wochen für den großen Auftritt am Herrgottstag in der Stadtkirche. Wie es in Hüfingen üblich ist, dankt Bürgermeister Michael Kollmeier allen Helfern am Herrgottstag um 19 Uhr vor der Stadtkirche mit einem Umtrunk.

Das Programm

8.30 Uhr Beginn der Prozession in der Kirche, 10 Uhr Festgottesdienst mit dem Projektchor der Seelsorgeeinheit (Missa in C., die Spatzenmesse, von Wolfgang Amadeus Mozart unter der Leitung von Hubert Stinner), Festprediger: Michael Maas. Etwa 11.15 Uhr Platzkonzert der Stadtmusik Hüfingen auf dem Kirchplatz mit Bewirtung im Pfarrheim und Pfarrgarten. Anbetung der Allerheiligsten. Zwischen 13 Und 15 Uhr Orgelmeditationen in der Stadtkirche. 15.30 Uhr Andacht vor dem Allerheiligsten. (gal)