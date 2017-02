Hüfingen Hüfingen ist auf der Jagd nach grünen Punkten

Im Gemeinderat wurde der Jahresbericht in Sachen Biotopvernetzung vorgestellt. Insbesondere die Gewässer-Renaturierung soll wertvolle Ökopunkte einbringen.

Hüfingen – Im vergangenen Jahr feierte sie ihren 20. Geburtstag: die Biotopvernetzung auf der Gemarkung der Stadt Hüfingen. Das Ökologie-Programm soll auch außerhalb definierter Naturschutzgebiete die Erhaltung und Renaturierung der Landschaft sicherstellen. Viel wurde in jenen zwei Jahrzehnten bereits auf den Weg gebracht, zahlreiche ökologische Projekte etabliert – und so gab Biotopvernetzungs-Beauftragter Peter Marx in seinem Rück- und Ausblick im Gemeinderat anstelle zahlreicher Neuanlagen von Baumanlagen und Gehölzstreifen deren "Erhaltung und Pflege" als Credo für die nächste Zeit an.

Ein ambitioniertes Projekt indes flutet in Sachen Gewässerentwicklung an. Nachdem die Renaturierung des Schleewiesengrabens endgültig abgeschlossen werden konnte, soll es nach dreijähriger Planungsphase nun bald am Marbengraben losgehen. Das Genehmigungsverfahren und die Finanzierung werden angeschoben, und auch 80 000 Ökopunkte aus dem Projekt sind bereits für eine Ausgleichsmaßnahme abgerechnet worden. Zusätzlich sollen 2,7 Hektar Fläche auf dem Deponiegelände erworben werden, um auch dort die Renaturierung zu forcieren. Eine Chance zum Erwerb der wertvollen Ökopunkte sieht der Beauftragte auch im Ankauf und der Umgestaltung der Gewässerrandflächen, wohlgemerkt nur der der kleineren Gewässer, für welche die Stadt qua Gesetzeslage zuständig ist.

Marx regte an, damit nicht auf die gesetzliche Regelung 2019 zu warten, sondern proaktiv zu verfahren. Der Gesetzgeber will mit der Neuregelung erreichen, dass Äcker an Gräben fünf Meter eingegrenzt werden müssen. So soll auf den Schutzflächen die landwirtschaftliche Nutzung verhindert werden. Ökopunkte indessen gibt es eben nur bei einer Umwandlung vor der Gesetzesnovelle – ansonsten verfällt diese Möglichkeit. "Ich bin schon lange der Meinung, dass die Vorfluter und die Gewässerrandstreifen in die Öffentliche Hand gehören", sagt Marx.

Eine Idee, der auch Bürgermeister Michael Kollmeier grundsätzlich positiv gegenübersteht, der ankündigte, das Vorhaben weiter voranzutreiben.

Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit, so Marx, lägen derzeit bei den Ausgleichmaßnahmen für anstehende Bauprojekte – namentlich die Umgehung Behla oder auch im Gewerbegebiet Weihereschle. Die neue Ausgleichsflächenregelung werde "immer maßloser", beklagte der ehemalige Revierförster. Da extensives Grünland nicht mehr umgebrochen werden darf, gingen der Landwirtschaft langfristig wertvolle Flächen verloren. "Die Stadt kann froh sein, dass die Ausgleichsmaßnahmen für die B-27-Umfahrung praktisch alle genehmigt sind."

Für die geplanten neuen Bauflächen benötigt Hüfingen zur Kompensation Ökopunkte. Wie kann die Verwaltung diese wichtige "Ökologie-Währung" generieren? Marx erläuterte diesbezüglich noch eine weitere Option: Neben der Schaffung der Gewässerrandstreifen – insgesamt rund 1,5 Hektar – könnte die Stadt auch bei der Renaturierung des Lachengrabens auf den Landeszuschuss von 85 Prozent verzichten, wodurch das Projekt voll punktefähig wäre – und weitere wichtige Ökopunkte auf das städtische Ökokonto spülen würde. Dessen Bilanz? Von 2012 bis 2016 wurden 493 000 Punkte generiert. 224 000 sind davon allerdings schon verbucht, rund 270 000 Punkte stehen als kommunales Naturschutzinstrument folglich noch zur Verfügung.

Ein hoher Kontostand? Nein, sagt Marx: "Die großen Zahlen täuschen, da bei einem Projekt oft ein fünfstelliger Abzug erfolgt." Peter Marx deutlich: "Da muss noch viel getan und noch viele Punkte verbucht werden."

Grüner Vorreiter

In Hüfingen dachte man schon grün, als ringsherum Ökologie und nachhaltige Entwicklung bei Weitem noch nicht ganz oben auf der lokalpolitischen Agenda standen: Bereits 1995 wurde dort ein Ökokonto eingerichtet – und bis heute gilt die Stadt diesbezüglich kreisweit als eine der führenden Kommunen. Ein Alleinstellungsmerkmal ist auch die Position von Peter Marx: Er kümmert sich seit Jahren ehrenamtlich um die Biotopvernetzung.