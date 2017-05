Hüfingen Hüfingen feiert eine dicke Freundschaft

Die Partnerschaft mit Mende in Ungarn besteht seit 20 Jahren – und dies wird nun groß gefeiert.

Hüfingen – Es gibt Freundschaften, die sind dauerhafter als so manche Ehe. Über solche eine gut funktionierende Freundschaft mit der Partnerstadt Mende in Ungarn kann sich die Stadt Hüfingen freuen. "Das ist nicht nur eine Freundschaft auf dem Papier und im Aktenordner. Diese Beziehung zwischen den etwa gleich großen Städten wird trotz einer Entfernung von rund 1200 Kilometer mit regem Kontakt, Austausch und gegenseitigen Besuchen seit gut 30 Jahren immer wieder gefeiert und gefestigt", sagt Harald Weh, der mit seiner Frau Amalie an der Spitze des Freundeskreises Mende steht. In diesem Jahr nun wird die vor 20 Jahren besiegelte Partnerschaft mit einem fünftägigen Programm und einem Festakt in der Stadthalle gefeiert.

Inzwischen besteht die Freundschaft nicht nur zwischen den Städten, sondern vor allem zwischen den Menschen. Sogar schon in zweiter Generation, denn viele jungen Menschen kennen sich untereinander. Der Liebe wegen lebt inzwischen die aus Mende stammende Enikö Wagner in Hüfingen, die früher ihre Sommerferien stets bei Harald und Amalie Weh verbrachte. Sie spricht fließend Deutsch, Hüfingerisch und identifiziert sich mit ihrer neuen Heimat und den Menschen aufs Beste.

Es war der ausdrückliche Wunsch der rund 40 Personen umfassenden Delegation aus Ungarn, dieses Jahr an Fronleichnam nach Hüfingen zu kommen, um sich an der Prozession, am Gottesdienst und beim Blumenlegen des Teppichs der Heimatzunft zu beteiligen. Bereits vor zwei Jahren war eine Gruppe aus Ungarn beim Hüfinger "Herrgottstag" dabei. Dieses Erlebnis von christlichem und heimatlichem Brauchtum hat den ungarischen Gästen sehr gefallen und soll nun im Jubiläumsjahr wieder aufgefrischt werden.

Erste zaghafte Annäherungsversuche zur deutsch-ungarischen Freundschaft gab es wie so oft im Krokodil bei Familie Sulzmann, wo schon so mancher Hüfinger Verein aus der Taufe gehoben wurde. Einer Reiseleiterin aus Ungarn hat es 1984 in Hüfingen so gut gefallen, dass sie mit der Trachtengruppe aus Mende an den beliebten Heimattagen teilnehmen wollte. Schon ein Jahr später war die Gruppe an den Heimattagen zu Gast. Dabei wurde der Grundstein für diese lang anhaltende Freundschaft gelegt. Die Heimatzunft als Partner organisierte gegenseitige Besuche, es wurden etliche Hilfsdienste und Transporte nach Ungarn angeboten, um den Menschen dort unter die Arme zu greifen. Im Laufe der Jahre lernte man sich näher kennen und schätzen, zumal die Gäste meist bei denselben Familien sowohl in Hüfingen als auch in Mende untergebracht waren und bis heute sind.

Die damalige Bürgermeisterin Klari Trefak, die nun wiederum Vorsitzende des ungarischen Freundeskreises ist, fragte damals bei Bürgermeister Anton Knapp nach einer Städtepartnerschaft an. Dieser zeigte sich von Anfang an sehr aufgeschlossen gegenüber den ungarischen Gästen, die er auch stets in seinem Haus beherbergte. Im Sommer 1997 wurde die Partnerschaft zwischen dem ungarischen Mende und Hüfingen offiziell besiegelt. Im gleichen Jahr gründete sich auch der Freundeskreis Mende, der sich im großen Maße um die ungarischen Freunde kümmert, nicht nur, wenn sie gerade in Hüfingen sind.

So hat die Freundschaft schon so manche kulturelle und gesellschaftliche Höhepunkte gemeinsam erlebt und auf Institutionen wie Gemeinderäte und Vereine wie die Stadtmusik ausgeweitet. Wenn es möglich ist, kommen die ungarischen Freunde zu jedem Hüfinger Großereignis. Das Motto der Heimattage 2015 "ein Fluss verbindet" trifft auf diese Partnerschaft haarscharf zu, denn beide Städte befinden sich in der Nähe der Donau. An diesem Ereignis feierten die Ungarn natürlich mit den Hüfingern zusammen. Beim Stadtbächlifest haben die Freunde aus Mende seit Jahren sogar einen eigenen Stand mit landestypischen Spezialitäten. Wie immer hat der Freundeskreis Mende auch für den Jubiläumsbesuch wieder ein umfangreiches Programm vorbereitet.

Das Programm

Nach der Ankunft am Mittwoch und Unterbringung in den Familien sieht das Programm folgendes vor:Donnerstag, 15. Juni (Fronleichnam):5 Uhr Legen des Blumenteppichs, 8.30 Uhr Teilnahme an der Prozession. Mittagessen auf dem Kirchplatz, anschließend Spaziergang mit Bürgermeister Michael Kollmeier durch Hüfingen und Empfang im Rathaus. Abendessen in den Familien.Freitag, 16. Juni:Nach einer Fahrt in die Albgold-Nudelfabrik in Trochtelfingen mit dortigem Mittagessen findet um 19 Uhr in der Festhalle die Feier zur 20-jährigen Städtepartnerschaft unter Mitwirkung der Stadtmusik, der Heimatzunft mit Kindergruppe und Glockenspieler und Singing Voices statt.Das weitere Programm am Samstag und Sonntag sieht eine Besichtigung des Kies- und Betonwerks Jäggle mit Schifffahrt auf dem Riedsee, ein Besuch des Schulmuseums und der neu gestalteten Donauquelle sowie des landwirtschaftlichen Hofes Sauter in Behla vor. 8gal)