Hüfingen Historische Wiege bleibt im Hüfinger Museum

Erbin verlängert den Leihvertrag am 200. Geburtstag von Lucian Reich dem Jüngerem. Der Künstler lag einst in dem Möbelstück

Hüfingen – Am Sonntag jährte sich zum 200. Mal der Geburtstag von Lucian Reich dem Jüngeren. Das Stadtmuseum Hüfingen verfügt über einen ansehnlichen Schatz an Zeichnungen, Gemälden und Schriften des in Hüfingen geborenen Künstlers. Ein ganz besonderes Glanzstück in der Dauerausstellung ist die Wiege, in der Lucian Reich der Jüngere einst lag, hergestellt von seinem Vater Luzian Reich dem Älteren, Gründer und Förderer des Hüfinger Künstlerkreises im 19. Jahrhundert.

Diese Wiege wurde vor 25 Jahren zur Eröffnung des Stadtmuseums als Dauerleihgabe von Manfred Jäggle, Sohn des Schreinermeisters Karl Jäggle, mit einem Leihvertrag der heutigen Ehrenvorsitzenden des Förderkreises, Eva von Lintig, in Obhut gegeben.

Nachdem Manfred Jäggle verstarb, tritt seine Tochter Tanja Staller, geborene Jäggle, das Erbe ihres Vaters an der 200 Jahre alten Wiege an. Auch sie will dieses edle Erbstück in gesicherter Umgebung sehen und auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. So hat sie sich mit ihrer Familie entschlossen, das Stadtmuseum Hüfingen mit seiner bedeutenden Sammlung des Hüfinger Künstlerkreises als Ausstellungsort weiter damit zu betrauen.

Als Tag der Verlängerung des aus dem Jahr 1992 stammenden Leihvertrages von Manfred Jäggle wurde nun der 200. Geburtstag von Lucian Reich am 26. Februar 2017 gewählt. Damit soll der Weiterführung des Leihvertrages mit diesem Gedenktag eine besondere Bedeutung verliehen werden.

Wie die Familie Jäggle einst zu dieser bedeutenden Wiege kam, ist nicht bekannt. Wurde sie von Karl Jäggle erworben oder wiederentdeckt oder nicht mehr nach einer Reparatur aus der Schreinerei abgeholt? Hier ist allen Spekulationen Tür und Tor geöffnet.

Wichtig ist für das Stadtmuseum nur, dass die Wiege weiterhin in der Sammlung steht und den Museumsbesucher in der Dauerausstellung des Hüfinger Künstlerkreises im 19. Jahrhundert erhalten bleibt. In der Sonderausstellung des Museums werden derzeit übrigens ein Teil der Exponate von Lucian Reich und Johann Nepomuk Heinemann mit dem Titel „Weggefährten“ gezeigt.