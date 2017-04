Hüfingen "Hifinger Gschechtli": Persönliche Erinnerungen der Hüfinger als Dokumentation

Die Bürgerstiftung präsentiert ihr neues Projekt. Vier Hüfinger erzählen ihre persönlichen Erinnungen. "Hifiniger Gschechtli" wird noch mehr dokumentieren.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Sie sind das Salz in der Suppe der Historie: Die kleinen Kostbarkeiten der Vergangenheit, die in keiner Chronik zu finden sind und die die Bürgerstiftung unter dem Titel "Hifiniger Gschechtli" für die Nachwelt zu dokumentieren. "Wir wussten nicht, ob heute Abend zehn oder 50 Leute kommen", sagt Martin Böhm, der gemeinsam mit Reinhard Philipp das Projekt ins Leben gerufen hat. Am Ende mussten dann noch eilig Stühle geholt werden, damit auch jeder einen Sitzplatz hatte.

Bürgermeister Michael Kollmeier drückte offiziell den Startknopf für das Projekt und dann wurden die Geschichten von Adolf Baumann, Hermann Kern, Kuno Fritschi und Otto Böhm präsentiert. Baumann erzählte vom Gerücht, dass das Findelkind Kaspar Hauser im ehemaligen Pfarrhaus von Mundelfingen untergebracht gewesen sein soll. Hermann Kern blickte zurück, wie er mit drei Jahren von Handwerkern das Fluchen lernte und seine neu erworbenen Kenntnisse in Unkenntnis der Bedeutung ausgerechnet dem Pfarrer präsentierte. Die Mutter bekam es mit und sperrte ihn zur Strafe in den Keller. Auf die Frage, ob ihm nun bewusst sei, was er getan habe, antwortete der Junge nur: "Heilandsackrament. Lasst mich aus dem Keller." Die Lacher hat Kern damit eindeutig auf seiner Seite.

Und Kuno Fritschi verriet, wie "de Halle Siegfried" eine erzürnte Wirtin mit Rosen besänftigte – die ausgerechnet aus ihrem eigenen Garten waren. Von "d'Herrewiber Lite" berichtet Otto Böhm: Zwei Frauen – d'Iide Maier und d'Sophie Maier haben ganz bescheiden gelebt und auf den gemähten Feldern nach Ähren gesucht. Aus der Gerste sollte Kaffee werden. Und dazu noch "a weng Zigori" dazu, dass der Kaffee überhaupt ein bisschen schwarze Farbe bekommt. Doch was ist eigentlich dieses Zichorie? Eine Frage, die die Gäste lange beschäftigte. Gehört hatten das Wort schon viele, aber genau erklären? Otto Böhm spricht von einer Verpackung, auf der einfach Zichorie stand, andere vermuten eine Pflanze dahinter.

Übrigens: Die "Hifinger Gschechtli" werden fortgesetzt. Schon bald gibt es die nächsten vier Videos. Und neue Zeitzeugen standen auch schon vor der Kamera.

Die "Hifinger Gschechtli" gibt's unter: www.huefinger-buergerstiftung.de