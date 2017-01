Hüfingen Haushalt Hüfingen: Breitband hat Priorität

Der Gemeinderat berät am Donnerstag den Haushalt. 6,35 Millionen Euro sind für schnelles Internet eingeplant.

Rund 15 Millionen Euro sollen in diesem Jahr in Hüfingen investiert werden. Im Vergleich dazu: 2015 waren es rund 5,8 Millionen Euro und für 2016 waren fast zehn Millionen vorgesehen. Die Investitionen in diesem Jahr sind mit einem tiefen Griff in die Rücklagen, die sich aktuell auf über 20 Millionen Euro belaufen, verbunden, da die Zuführungsrate vom Verwaltung- zum Vermögenshaushalt in diesem Jahr nur etwas mehr als eine halbe Million Euro beträgt. So müssen 2017 rund 13 Millionen über das kommunale Sparbuch finanziert werden.

Oberste Priorität hat der Ausbau der Breitbandinfrastruktur, wo die Stadt 6,35 Millionen Euro investieren will. Die Summe ist als Zuschuss für den Zweckverband Breitband vorgesehen, dessen Ziel ein flächendeckender Ausbau im Schwarzwald-Baar-Kreis ist. Neben der Landesförderung, die zur Zeit günstig sei, rechnet man im Rathaus auch damit, dass die Investitionen für den Breitbandausbau in einem Zeitraum von 20 bis 25 Jahren wieder zurückfließen würden.

Auch in die Kindergartenlandschaft wird kräftig investiert. Zum einen sind 550 000 Euro für die Sanierung des Luise-Scheppler-Kindergartens vorgesehen, zum anderen sollen 900 000 Euro für den zentralen Ortsteil-Kindergarten in Behla ausgegeben werden. Mit dieser Summe sollen nicht nur Investitionen in Behla realisiert werden, sondern auch die damit verbundenen Maßnahmen wie die Umgestaltung der Kita-Räume zu einem Klassenzimmer in Hausen vor Wald und die Schulraumsanierung in Mundelfingen.

Im Bereich Straßenbau und Abwasser ist der Lärmschutz für das Baugebiet „Auf Hohen“ die größte Ausgabe. Rund eine Million Euro wird die Maßnahme kosten. Hinzu kommen noch 214 000 Euro für die Erweiterung des Baugebietes. Auch in die Umgestaltung der Schaffhauser Straße wird im kommenden Jahr kräftig investiert. 800 000 Euro sind für den Straßenbau und 400 000 Euro für den Kreisverkehr vorgesehen.

Große Investitionen sind weiter für den Ausbau der Lucian-Reich-Schule vorgesehen. Für 2018 sind rund 9,6 Millionen Euro für die Errichtung des Querbaus eingeplant. 2016 wurden bereits 4,5 Millionen für das Bauprojekt vorgesehen, diese sollen übertragen werden, sodass dann 2018 nur noch 5,1 Millionen Euro aufgebraucht werden müssen. Vom Land ist mit einem Zuschuss von in Höhe von 2,2 Millionen Euro zu rechnen. Mit dem Bescheid über die genaue Summe ist allerdings erst im Frühjahr 2018 zu rechnen.

Weitere Themen

Der Haushalt für dieses Jahr soll in der Gemeinderatssitzung am morgigen Donnerstag, 26. Januar, verabschiedet werden. Außerdem stehen auf der Tagesordnung der Bebauungsplan Jakobswiese, die Festsetzung der Vergnügungssteuer und eine Interimslösung für die Lucian-Reich-Schule. Dort müssen nämlich für die Übergangszeit, bis der Querbau errichtet ist, Container aufgestellt werden, in denen die Schüler unterrichtet werden können. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Sitzungssaal des Hüfinger Rathauses.