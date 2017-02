Hüfingen Gute Laune im Hüfinger Pfarrheim

Die katholischen Frauen feiern in bester Stimmung ihre Frauenfasnet. Beim Fasnetabend gab es viel zu lachen.

Hüfingen (gal) Wenn die katholischen Frauen (KFD) zu ihrer Fasnet ins Pfarrheim einladen, ist dies ein Garant für einen lustigen und unbeschwerten Abend in bester Laune und Stimmung. Zum diesjährigen Motto "Helden der Kindheit" hatten sich etliche der gut einhundert anwesenden Frauen ein spontan-witziges und unterhaltsames Programm ausgedacht.

Mit einem gemeinsamen Essen aus der Küche von Mitglied Amalie Weh stärkten sich die Frauen, bevor Vertreter des Kirchenchores Schlager von Superstars zum besten gaben, die jeder mitsingen konnte. Heidi Weis wusste von den helfenden Kräften der Heinzelmännchen in Hüfingen und Christa Holm beleuchtete in ihrem Vortrag von der "Fleisch-Ess-Lust" das harte Leben der Vegetarierer (zu dumm zum Jagen) und Veganer (kriegen keine Kinder, sondern Sprösslinge). Monika Wehinger beleuchtete auf ihrer Suche nach dem wahren Helden die Hüfinger Entwicklungen im Verkehr und Firmenbau und fand ihren Helden am Ende gar nicht.

Insgesamt sorgten zehn Programmpunkte mit witzigen, schlauen und fantasievollen Beiträgen für beste Stimmung im Saal. Erstmals mit dabei waren die Frauen der Narrenräte und bereits zum dritten Mal kam das Hubertuschörle ins Pfarrheim das mit seinen humoristischen Liedern über die Mannsbilder und die Liebe gleich mehrere Zugaben geben musste. Ihr Song "Gib mir die (Kredit) Karte, ich will shoppen" sprach den Frauen aus dem Herzen und erntete tosenden Applaus. Unter anderem lieferten auch die "Jungen" und Luzia Hopfinger eine Nummer an der Frauenfasnet, die den Höhepunkt im KFD-Jahr darstellt.

Die Vorsitzende Bettina Heinemann führte humorvoll durchs Programm, das von Jörg Hauser musikalisch angeheizt wurde. Der froh gelaunte Abend bescherte der KFD wieder ein neues Mitglied, worüber große Freude herrschte.

kfd

Die Katholische Frauen-Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft, in der sich Frauen in verschiedenen Lebenssituationen gegenseitig unterstützen. Der Kontakt mit Frauen anderer Konfessionen und Kulturen ist dabei ein deutliches Zeichen der Vielfalt der kfd. Die Interessen und Rechte von Frauen vertritt die kfd zielgerichtet in Kirche, Politik und Gesellschaft.