Hüfingen Großes Interesse an Glasfaserkabel in Fürstenberg

Großes Interesse an Glasfaserkabel in Fürstenberg

Hüfinger Ortsteil vor Eintritt in neues InternetzeitalterAnschluss kostet zwischen 1000 und 2000 Euro

Fürstenberg – "Es ist möglich, mit Eigenleistungen die Kosten bei der Verlegung des Glasfasernetzes zum Eigenheim zu reduzieren." "Der Vertragskunde kann auf seinem Grundstück einen Wunsch zum Verlauf der Glasfaserleitung äußern." "Sofern Leerrohre vorhanden sind, können sie dem Zweckverband mitgeteilt werden." Dies sind nur drei von zahlreichen Antworten, die Geschäftsführer Jochen Cabanis vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar einem interessierten Publikum im Anschluss an die Informationsveranstaltung gab.

Auf ihrer Tour zum Breitbandausbau mit Glasfasertechnik hatte der Zweckverband in Fürstenberg einen Halt eingelegt. Er erlebte in der Bürgerhalle ein motiviertes Publikum. Bürgermeister Michael Kollmeier äußerte sich zuversichtlich hinsichtlich einer raschen Realisierung des Glasfasernetzes. Es sei zu erwarten, dass sich die Fürstenberger in großer Anzahl für einen Eintritt in das neue Internetzeitalter entschließen. Kollmeier war aufgrund der hohen Besucherresonanz überzeugt, dass der Eintritt ins Glasfaserzeitalter nicht mehr fern ist und so die Attraktivität eines Lebens im ländlichen Raum eine deutliche Aufwertung erfährt.

Jochen Cabanis sprach von einer zukunftsweisenden Entscheidung der Stadtverwaltung und ihren Ortsverwaltungen. Alle Grundstückseigentümer im gesamtstädtischen Erschließungsgebiet erhalten die Möglichkeit, sich für einen Breitbandausbau und den Anschluss an die Glasfasertechnik zu entscheiden. Hierfür investiert die Stadt sechs Millionen Euro, die sich über die nächsten zehn Jahre refinanzieren sollen.

Die Kosten für den Hausanschluss betragen für jeden Hauseigentümer, abhängig vom Grad der Grundstücksversiegelung und der Distanz von dem Eintritt ins Grundstück bis zum Hausanschluss, zwischen 1000 und 2000 Euro. Eigenleistungen bei der Verlegung der Leitung auf Privatgelände sind möglich, lediglich 350 Euro für die Anschlussdose sind obligatorisch.

Cabanis bezeichnete Fürstenberg als einen der Ortsteile, die sich in der glücklichen Lage befinden, von zwei Seiten aus an das Glasfasernetz des Kreises (Backbone) angebunden zu sein, da der Leitungsverlauf von Sumpfohren über Fürstenberg nach Hondingen führt. Er appellierte an die Zuhörer, die in den vergangen Wochen erhaltenen Vertragsunterlagen bei Interesse an einem Glasfaseranschluss spätestens bis am 8. März auszufüllen und sofern bekannt, alle Angaben zu bereits vorhandenen Leerrohren oder dem Wunschort des Hausanschlusses mitzuteilen. Die Chance, kostengünstig zu einem Hausanschluss zu kommen, sei einzigartig.

Für Grundstückseigentümer, die sich später dafür entscheiden, wird der Anschluss deutlich teurer. Cabanis ging auf technische Details ein und appellierte, die Vertragsunterlagen gründlich durchzulesen und die Fragebögen sorgfältig auszufüllen. "Wir sind jederzeit bereit, Auskünfte zu erteilen". Er empfahl, bei Unklarheiten Kontakt mit dem Zweckverband aufzunehmen. Mit der neuen Technik sicherte er eine Datenübertragungsrate von mindestens 50 Megabit pro Sekunde, unabhängig von der Entfernung zum Verteilerkasten, zu. In den heute noch vielfach anzutreffenden Kupferleitungen zwischen Verteiler und Hausanschluss reduziert sich die Übertragungsrate mit zunehmender Distanz.

Breitband

Informationen zur Glasfasertechnik und zu den Vertragsbedingungen erhalten die Bürger beim Zweckverband Schwarzwald Baar, Humboldtstraße 11, 78166 Donaueschingen, Telefon 07721/9135761 oder unter e-mail: info@breitband-sbk.de. (bom)