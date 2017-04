Hüfingen Gottesdienste auf der Baar

Die Gottesdienste in Bräunlingen und Hüfingen für Ostern.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Hüfingen (gal) In der Seelsorgeeinheit auf der Baar und in der evangelischen Gemeinde Hüfingen-Bräunlingen werden die Christen eingeladen, das Osterfest in den Gotteshäusern zu feiern.

Karfreitag, 14. April:

Katholische Gemeinde : Bräunlingen: 15 Uhr: Feier vom Leiden und Sterben Christi, 20 Uhr: Karmette mit Choralschola; Döggingen: 10.30 Uhr: Karfreitagsfeier, 10.30 Uhr: Kinderkreuzweg (im Pfarrsaal); Hüfingen: 11 Uhr: Kinderkreuzweg, 15 Uhr: Feier vom Leiden und Sterben Christi; Mundelfingen: 10 Uhr: Kreuzwegandacht; Sumpfohren: 10 Uhr: Andacht von der Todesangst Jesu.

: Bräunlingen: 15 Uhr: Feier vom Leiden und Sterben Christi, 20 Uhr: Karmette mit Choralschola; Döggingen: 10.30 Uhr: Karfreitagsfeier, 10.30 Uhr: Kinderkreuzweg (im Pfarrsaal); Hüfingen: 11 Uhr: Kinderkreuzweg, 15 Uhr: Feier vom Leiden und Sterben Christi; Mundelfingen: 10 Uhr: Kreuzwegandacht; Sumpfohren: 10 Uhr: Andacht von der Todesangst Jesu. Evangelische Gemeinde: Hüfingen: 9 Uhr: Gottesdienst; Bräunlingen: 10.30 Uhr: Gottesdienst.

Karsamstag, 15. April:

Katholische Gemeinde: Bräunlingen: 10.30 bis 11.30 Uhr: Sakrament der Versöhnung; 21 Uhr: Feier der Osternacht (bitte Kerzen mit Tropfschale mitbringen); Hüfingen: 20.30 Uhr: Feier der Osternacht, die Gemeinde versammelt sich am Osterfeuer, Einzug in die dunkle Kirche, Wortgottesdienst, Tauffeier und Tauferneuerung der Gemeinde und der Kommunionkinder, Eucharistiefeier und anschließend gemütliches Beisammensein am Osterfeuer; Hausen vor Wald: 20.30 Uhr Feier der Osternacht. Die Gemeinde versammelt sich am Osterfeuer, Lichtfeier, Einzug in die dunkle Kirche, Wortgottesdienst, Tauffeier mit Tauferneuerung der Gemeinde und Kommunionkinder, Eucharistiefeier.

Ostersonntag, 16. April:

Katholische Gemeinde : Bräunlingen: 9.30 Uhr: Eucharistiefeier mit der Kantorei der Stadtkirche, Aufführung der Schubertmesse in B; 9.30 Uhr: kindergerechter Gottesdienst im Gemeindehaus; 19 Uhr: Vesper mit Choralschola; Döggingen: 6 Uhr: Feier der Osternacht; Hüfingen: 18 Uhr: Abendgebet, Vesper im Altarraum der Kirche; Mundelfingen: 10.30 Uhr: Eucharistiefeier mit dem Kinderchor; 13.30 Uhr: Rosenkranz; Fürstenberg: 9 Uhr: Eucharistiefeier mit dem Gesangverein; 13.30 Uhr: Rosenkranz.

: Bräunlingen: 9.30 Uhr: Eucharistiefeier mit der Kantorei der Stadtkirche, Aufführung der Schubertmesse in B; 9.30 Uhr: kindergerechter Gottesdienst im Gemeindehaus; 19 Uhr: Vesper mit Choralschola; Döggingen: 6 Uhr: Feier der Osternacht; Hüfingen: 18 Uhr: Abendgebet, Vesper im Altarraum der Kirche; Mundelfingen: 10.30 Uhr: Eucharistiefeier mit dem Kinderchor; 13.30 Uhr: Rosenkranz; Fürstenberg: 9 Uhr: Eucharistiefeier mit dem Gesangverein; 13.30 Uhr: Rosenkranz. Evangelische Gemeinde: Bräunlingen: 9 Uhr: Gottesdienst; Hüfingen: 10.15 Uhr Gottesdienst mit Taufen.

Ostermontag, 17. April: