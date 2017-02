Hüfingen Geschlonze mit Franzen oder Delikatesse?  Kutteln polarisieren Feinschmecker

Kutteln sind ein typisches Fasnetessen – aber längst nicht jedem Narren kommt es auf den Teller. Das Gericht aus dem Pansen der Kuh wird in vielen Ländern gegessen.

Wohl kaum ein Gericht polarisiert so wie Kutteln. Viele Menschen lieben sie heiß und innig, doch ebenso viele mögen sie überhaupt nicht und wenden sich bei deren Anblick widerwillig ab. Entweder man liebt sie oder man verschmäht sie – ein dazwischen gibt es nicht.

Saure Kutteln oder Kuttelsuppe sind hierzulande ein typisches Winteressen, was besonders zur fünften Jahreszeit, also an Fastnacht, gerne gegessen wird. In jedem Gasthof, Kneipe oder Beizle kann man in unserer Region saure Kutteln oder Kuttelsuppe auf den Speisekarten finden.

Wie viele Arme-Leute-Essen sind die Kutteln inzwischen bei Feinschmeckern wieder beliebt und werden auch in auszeichneten Restaurants nicht verschmäht. Landesvater Winfried Kretschmann outet sich an Fastnacht als echter Liebhaber von Froschkutteln und genießt seit vielen Jahren dieses traditionelle Gericht in Riedlingen.

Auch im Städtedreieck gibt es jede Menge Narren, für die eine Kuttelsuppe fast lebensnotwendig zur Fasnet gehört. Sie treffen sich in bester Stimmung unter Gleichgesinnten zum gemeinsamen Kutteln essen. Gestärkt geht es anschließend wieder auf die Gass'.

Die geschnittenen Pansen von Magen der Wiederkäuer haben eine lange Tradition. Nicht nur in Süddeutschland werden sie gerne verzehrt, sondern kommen auch in anderen südlichen Ländern wie Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien und anderswo in verschiedenen Formen auf den Teller. Kutteln sind also international beliebt. Da können sie so schlecht ja nicht schmecken, oder?

Norbert Boos aus Hüfingen ist nicht nur ein erfolgreicher Küchenmeister mit gutem Geschmack, sondern auch ein Hansel, der mit Leib und Seele die Fasnet genießt. "Auch ich mochte als Kind das Geschlonze mit den Fransen überhaupt nicht. Bis ich Jahre später einmal im Hotel Bühlerhöhe Kalbskutteln gegessen habe. Seither verschmähe ich sie nicht mehr, meine Frau und die Kinder sind allerdings nicht davon begeistert", erzählt der Küchenmeister.

Norbert Boos verfeinert die klein geschnittenen Kutteln mit Sardellen, Kapern und einem guten Balsamico-Essig sowie einer braunen Bratensoße, denn einen säuerlichen Geschmack müssen sie schon haben. "Sie dürfen ruhig scharf sein, denn sie sollen ja Durst machen", findet er. Dazu empfiehlt er Bratkartoffeln oder ein herzhaftes Bauernbrot. Hört sich gut an und vielleicht sollten diejenigen, die Kutteln strikt ablehnen aber noch nie welche gegessen haben, dieses Rezept mal ausprobieren?

Doch weil Kutteln Innereien und kein Schnitzel oder Steak sind, halten sich die Vorbehalte hartnäckig. Dabei ist es von Vorteil, wenn man möglichst alle Teile eines Tieres in der Küche verwendet, schon aus Respekt gegenüber der Kreatur. Diese Art von Verwertung aller essbaren Teile eines Schlachttieres war in früheren Zeiten an der Tagesordnung. Damals konnte man es sich nicht leisten, so oft Fleisch zu essen wie heutzutage. Deshalb kamen auch Gerichte mit Innereien regelmäßig auf den Tisch.

In der Metzgerei Kramer gibt es das ganze Jahr über Kutteln und sie werden von der Kundschaft in allen Monaten gekauft, im Winter und an der Fasnet natürlich verstärkt. "Wir schlachten pro Woche etwa zwei bis drei Bullen. Ein Pansenmagen, woraus die Kutteln gewonnen werden, wiegt zwischen acht bis zehn Kilogramm", erklärt Metzgermeister Udo Kramer.

Nach dem Ausweiden werden die Mägen abgetrennt, maschinell gesäubert und nochmals von Hand gründlich gewaschen. Anschließend werden sie mehrere Stunden gekocht, bis sie weich und wibbelig sind. Danach werden teigige und fettige Stellen nochmals von Hand entfernt und dann die essfertigen Magenteile von einer Maschine in Streifen geschnitten. So aufwendig vorbereitet kommen sie dann in den Verkauf.

"Kutteln laufen bei uns das ganze Jahr, an der Fasnet verkaufen wir allerdings drei Mal soviel wie sonst", sagt Udo Kramer aus Erfahrung. Und damit Liebhaber dieses Gerichts auch zum Zuge kommen, wenn niemand im haushalt Kutteln kochen möchte, bereitet die Metzgerei Kramer diese schon essfertig vor. In Bratensoße mit Wein und Essig gewürzt, wandert das fertige Kuttelgericht portionsweise in Kunst-Därme. "Davon machen wir mehrere Dutzend, denn unsere Kuttelwürste laufen richtig gut", sagt Udo Kramer.

Kuhmagen

Die hier genannten Kutteln sind Pansen und stammen in den meisten Fällen vom ersten und größten Magen des Rindes, es werden aber auch die von Schweinen verwendet. Verglichen zu den drei weiteren Mägen (Netz-, Blätter- und Labmagen) ist der Pansenmagen der größte Vormagen des Rindes, in dem bis zu hundert Kilo vom gefressenen Gras oder Heu als erstes ankommen. Diese Gärkammer ähnelt eine Biogasanlage, hier erfolgt der Aufschluss der Zellulose durch Mikroorganismen. In Zusammenarbeit mit dem Netzmagen wird die Masse wieder in die Mundhöhle hochgewürgt und nochmals gekaut. Dabei werden grobe Futterbestandsteile zum Weitertransport zerkleinert.