Hüfingen Geschichte und Kunst neu sortiert

Neues Schriftenregal für Stadtmuseum HüfingenFörderverein investiertehierfür 2500 Euro

Hüfingen – Vor 25 Jahren wurde in Hüfingen das Stadtmuseum für Kunst und Geschichte eröffnet. Seither hat sich das schmucke Museum zu einer etablierten Adresse für Kunstfreunde aus der ganzen Umgebung und darüber hinaus gemausert. Das geschichtsträchtige Gebäude wurde damals von Architekt Hermann Sumser behutsam saniert und mit viel Liebe zum Detail für die Zwecke des Museums eingerichtet.

Doch ohne die viele Helfer und Unterstützer, die im dafür 1984 gegründeten Förderkreis dieses Vorhaben vorantrieben, wäre das Stadtmuseum nicht zu dem geworden, was es heute ist: Ein Kleinod für die Kunst auf der Baar. Ohne diesen engagierten Förderkreis wäre die Museumsarbeit auch heute nicht möglich.

Das umfassende Schriftmaterial, das in einem Vierteljahrhundert aus verschiedenen Schriften, Katalogen, und Kunstbänden entstanden ist, wird nun den Gästen des Museums besser zugänglich gemacht. Damit die Besucher sich anhand dieser Publikationen noch intensiver auf die Kunst einlassen können, ist im Eingangsbereich ein filigranes Wandregal für eine ansprechende Präsentation installiert worden. Hier können die Gäste die Bücher und Schriften in die Hand nehmen und darin blättern und stöbern und bei Gefallen auch kaufen, um zu Hause in Ruhe darin zu lesen.

„Bisher war ein Teil der vorhandenen Schriftstücke im Thekenbereich für die Gäste unzugänglich ausgestellt, das macht wenig Sinn“ sagt Joachim Seidel, der Vorsitzende des Förderkreises, der in Abstimmung mit dem Architekten Hermann Sumser das maßgeschneiderte Regal geplant hat. Es ist so konstruiert, dass das alte und beeindruckende Mauerwerk sichtbar bleibt. Die zwei mal zweieinhalb Meter große Metallkonstruktion wurde nach den individuellen Maßen der alten und nicht ganz geraden Wand von der Schlosserei Rosenstiel und die dazugehörigen schmalen Glasböden von der Firma Glas Wehrle in Villingen angefertigt. Von einem dünnen Metalldraht werden die Buchmaterialien gehalten und können so nicht herausrutschen.

Das Regal wurde bereits installiert und beherbergt nun rund 40 Exemplare von Anschauungsbüchern, Schriften und mehr. Neben Veröffentlichungen zum Hüfinger Kunstkreis des 19. Jahrhundert und gut zwei Dutzend Katalogen zu den hier bereits gezeigten Ausstellungen verschiedener Künstler, befinden sich unter anderem auch die 13 Bände aus der Kulturhistorischen Reihe der Stadt Hüfingen hier, der neuste Band zum Museumsjubiläum ist gerade erschienen. „Die Anregung unser Schriftmaterial besser und kundenfreundlicher zu präsentieren, kam vom Arbeitsdienst des Museums und wurde von der Vorstandschaft sogleich aufgenommen“ sagt Joachim Seidel, der sich über die gelungene und zeitgemäße Museumsausstattung freut, die dauerhaft von großem Nutzen für das Museum ist. In gleicher Bauweise wurde hinter dem Thekenbereich eine Halterung für verschiedene Plakate von den hier statt gefundenen regionalen und überregionalen Ausstellungen und Veranstaltungen installiert sowie eine Ablage für aktuelle Flyer. Kosten des Projekts: 2300 Euro.

Stadtmuseum Hüfingen

Das Museum bietet dem Kunstfreund im Erdgeschoss Dauerausstellungen der Hüfinger Urgeschichte mit wichtigen Fundstücken und eine weitere Dauerausstellung im ersten Stock des Hüfinger Kunstkreises aus dem 19. Jahrhundert. Der zweite Stock dient wechselnden Ausstellungen von der Klassik bis zur zeitgenössischen Kunst und den jährlichen Keramikausstellungen. Seit der Eröffnung gab es 103 Ausstellungen, darunter auch die ganz großer Meister wie Courbet und Schuch im vergangenen Jahr. 3500 Gäste besuchten im letzen Jahr das Museum.