Hüfingen Geringe Mieten für mehr Feierspaß

Veranstaltungen in den Hallen bringen für Narren immer weniger ein. Im Hüfinger Rathaus wurde deshalb entschieden, dass die Vereine zukünftig weniger Miete zahlen müssen

Hüfingen (chn) Frohe Botschaften für die örtlichen Vereine und alle Fasnetsfans konnte Bürgermeister Michael Kollmeier unlängst im Gemeinderat verkünden: Während der Fasnetszeit sind die Mieten für die städtischen Hallen deutlich geringer als in den Jahren zuvor. Mussten die veranstaltenden Gruppen bislang 20 Prozent der mit dem närrischen Treiben erwirtschafteten Umsatzpacht – Netto-Wareneinkauf und Erlöse aus dem Verkauf von Eintrittskarten – an die städtische Kasse abführen, wurde dieser Satz nun geändert: Nur noch 15 Prozent müssen die Vereine nunmehr abgeben.

Der Grund? Zwar ist die Baar immer noch ein Refugium der Narretei – doch auch im Wohnzimmer der schwäbisch-alemannischen Fastnacht mussten die Veranstalter in den vergangenen Jahren Umsatzeinbußen bei Sitzungen, Bällen und Co. registrieren. "Der Wunsch nach einer Reduzierung der Mietkosten wurde an uns herangetragen", sagt Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier. Und im Rathaus zeigte man sich dann auch schnell kompromissbereit: "Wir wollen durch unsere Preisgestaltung die Fasnet und ihre Akteure nicht behindern", so Kollmeier. Man freue sich hingegen, "dass wir dieses attraktive Modell anbieten können". Die närrische Feierlust sei schließlich richtig und wichtig – und eben auch ein Ausgleichsgeschäft: "Wir hoffen auf gute Erträge, die dann auch wieder in den kommunalen Bereich fließen."