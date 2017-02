Hüfingen Generationen von Fürstenberger Kindern liebevoll betreut

Rosalinde Reichmann verabschiedet. Erzieherin fast 40 Jahre im Kindergarten Fürstenberg tätig

Fürstenberg (gal) Mit der Verabschiedung von Rosalinde Reichmann in den Ruhestand endet eine Ära im Kindergarten Fürstenberg. Fast 40 Jahre lang hat sie die Kinder betreut, mit ihnen gespielt, sie getröstet, Feste mit ihnen gefeiert und sie vor allem immer lieb gehabt. Diesen herzlichen und liebevollen Umgang mit den kleinen Fürstenbergern hat ganze Generationen geprägt, die inzwischen ihren eigenen Nachwuchs in die Einrichtung bringen.

Darüber hinaus hat sich Reichmann, die aus Hüfingen stammt, auch viele Jahre als Leiterin und später im Team sehr engagiert eingebracht zum Beispiel bei der Organisation des jährlichen Sommerfestes. Damit hat sie deutlich ihre Handschrift in der Einrichtung hinterlassen. Der Abschied wurde in einer Feierstunde zusammen mit Kindern, Erziehern, Eltern und Wegbegleitern gefeiert. Er fiel nicht nur fröhlich, sondern auch wehmütig aus.

Die Kinder hatten eine Aufführung vom Regenbogenfisch vorbereitet und bedankten sich bei Rosalinde Reichmann mit Blumen und Geschenken, ebenso das Erzieherteam sowie die Eltern. Besondere Freude wird Reichmann an einem gemeinsamen Ausflug im Kollegenteam sowie an einem Mehrgenerationenbuch haben, das viele schöne Erinnerungen an ihre Zeit im Kindergarten dokumentiert.

Rosalinde Reichmann begann ihre Ausbildung zur Erzieherin in Gengenbach und übernahm sogleich nach ihrem Abschluss die Leitung eines neuen Kindergartens in Bad Griesbach. Im Fürstenberger Kindergarten St. Maria begann sie ihre Laufbahn im Januar 1979, wo sie sogleich die Leitung mit zwei Gruppen übernahm. 1987 legte Reichmann eine zehnjährige Teil-Erziehungspause für ihre beiden Kinder ein. In dieser Zeit war sie als Vertretungskraft in Fürstenberg, Hüfingen und Sumpfohren tätig. Seit 1997 arbeitete die Erzieherin wieder halbtags in Fürstenberg und entschied sich nun im Alter von 61 Jahren für die Altersteilzeit. Diese möchte die langjährige Vorsitzende der Hüfinger katholischen Frauengemeinschaft nutzen, um zu reisen, im Garten zu arbeiten, zu nähen und Sport zu treiben.