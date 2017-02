Hufingen Furioses Fasnet-Finale in Hüfingen

Auch in Hüfingen und den Teilorten gingen die närrischen Tage unter viel Wehklagen der Narren zu Ende. Doch vorher trotzten die Hansel beim Umzug nochmals Kälte und Schnee

Hüfingen (gal) Den krönenden Abschluss der Straßenfasnet bildet jedes Jahr der traditionelle Hanselumzug durch die Hauptstraße, der unbeeindruckt vom Wetter jedes Herz eines Hüfingers höher schlagen lässt. Um die einhundert Hansel und Gretle in allen Größen gaben sich gestern angeführt von der Stadtmusik und dem Narrenrat die Ehre. Dabei wurde deutlich, dass man sich um den Nachwuchs keine Sorgen machen muss, denn jede Menge kleine Hansel und Gretle führten den langen Umzug an. Wenn man bedenkt, dass kein Hanselhäs in seiner Bemalung dem anderen gleicht, könnte man dies auch als eine ganz besondere künstlerische Darbietung heimischer Kunst betrachten. Der Ausklang der Fasnet fand beim gemeinsamen Singen und Schunkeln vor dem Rathaus statt.

Behla (aw) Getreu dem Motto "Behla hebt ab" ging es am Fastnachtsdienstag beim Umzug durch den Ort weiter. Bunt verkleidet mit Wagen ging es mit Musikinstrumenten und Fasnachtssprüchen bepackt zuerst von Haus zu Haus und dann in die Baarblickhalle zur Kinderfasnacht. Das Motto "Behla hebt ab" wurde dabei nochmal unterschiedlich interpretiert. So war unter anderem die „Behla-Airline“ mit dabei, wilde Hühner, welche dank ihrer Flügel abheben können. Sowie der Elferrat, welcher das Motto wörtlich nahm und sich als Wetti-Bank- Angestellte verkleidete, wo Geld abgehoben werden kann. Nach dem bunten Treiben im Ort ging es im Anschluss in die Halle zur Kinderfasnacht, wo die Behlaer Fasnacht einen gemütlichen Ausklang fand.

Sumpfohren (aw) Auch von Schnee und Regen ließen sich die Sumpfohrener Narren nicht von ihrer traditionellen Häuserfasnacht abbringen. Passend zum Wetter gab es sogar eine Gruppe, welche sich als Schneemänner verkleidete. So zogen die Gruppen, welche unter anderem unter den Themen Metzger, Schnee oder als Putzcrew liefen, von Haus zu Haus und sorgten für Stimmung. Neben Gesang wurde mit Instrumenten musiziert, und als Dankeschön gab es von den Bewohnern Speis und Trank. Die Putzcrew hatte sich noch etwas Besonderes einfallen lassen: Sie inspizierte die Häuser und bot an, nachdem die Narren weg waren, ihre Putzdienste an. So zog die bunte Truppe bis in den Abend hinein von Haus zu Haus und hatte eine Menge Spaß.

Hausen vor Wald (lug) Ein tolles Programm haben die Kinder am Fastnachtsdienstag in der Bürgerhalle auf die Bühne gebracht. Die vier- bis sechsjährigen Turner vom FC mit ihrer Trainerin Simone Knoll, die Grundschulmädels mit Seilspringen und Tanz, die Kindergartenkinder, unterstützt von den Elternbeiräten Tobias Barthelmeß und Heike Happle, alle haben sie ihr Können gezeigt und toll unterhalten. Durch das Programm führten Jonathan Boma und Lukas Binder mit passenden Sketchen und coolen Sprüchen. Lukas Binder forderte das Publikum zum Aufstehen und Mitmachen auf – "auch die Alten". Die Standhaftesten der Musikkapelle machten Musik – und die Landfrauen übernahmen die Bewirtung. Viel Gutzli, Wurst und Wecken gab es zur Belohnung vom Narrenvater Dietmar Baumann, der sich über die vielen Kinder und die gute Stimmung am letzten Fasnettag freute.

Hüfingen (gal) Super Stimmung herrschte bei der diesjährigen Italienischen Nacht im Gasthof Frank. Bei verdunkelten Fenstern sorgten künstlerische Eigengewächse aus Hüfingen unter der Regie von Peter Albert für beste Unterhaltung. Wie Carolin Ruthig, die mit ihrer ausgebildeten Stimme und Klavierbegleitung von Otmar Mayer mit Seemannsliedern und Chansons von Liebe, Meer, Sehnsucht und Matrosen die Gäste mental in den Hamburger Hafen versetzte. Oder Christa Holm und Norbert Boos, die sich beide aufs Reimen verstehen. Norbert Boos zielte dabei bewusst mit spitzer Zunge auf das gemeindepolitische Geschehen und brachte dabei einiges ans Licht und auf den Punkt. In 1000+1 Nacht versetzt fühlte man sich bei dem mitreißenden Auftritt des "Oriental Dance Circle" unter der Leitung von Nina Huppenbauer, dazwischen sorgte Otto Böhm mit seinem Akkordeon für gute Unterhaltung.

Mundelfingen (bom) Gestern öffneten die Narreneltern Gebhard Welte und Sabrina Trenkle nach dem Kinderumzug durch den Ort ihr Herz für Kinder und moderierten einen kunterbunten und närrischen Spiel- und Spaßnachmittag in der Aubachhalle. Gestern wie heute ein beliebter Hit unter den Spielen ist das Sackhüpfen durch die Halle oder die Reise nach Jerusalem. Das letzte Sackhüpfduell bleibt traditionell je zwei Vertretern von Zunftkapelle und Elferrat vorbehalten. Nach jahrelanger Abstinenz trugen sich die Musiker wieder einmal in die Siegerliste ein. Für Unterhaltung sorgte die Zunftkapelle. Die „Sweat Beasts“ eroberten als kleine Bibi-Blocksberg-Hexen die Herzen des Publikums im Sturm. Auf ihren Besen schwebten sie mit Leichtigkeit über die Bühne der sehr gut besuchten Festhalle.

Wie in vielen Dörfern der Baar war gestern die Fasnetverbrennung für die Kehrwieder-Narren ein Grund zur Trauer. Doch die Fasnet wollt nicht so richtig gehen. Die brennende Hexe als Symbol des Abschieds entflammte nur langsam. Narrenvater Gebhard Welte nahm es erfreut zur Kenntnis.