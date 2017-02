Hüfingen Fürstenberger Narren haben viel zu erzählen

Beim Bunten Abend in Fürstenberg. Hofsänger und Bergesel stellen sich dem Publikum vor

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fürstenberg (bom) Die Fürstenberger Hofsänger sind für die Ehrlichkeit ihrer Liedtexte bekannt, mit denen sie zu bekannten Liedmelodien schonungslos offen und direkt auf Begebenheiten des vergangenen Jahres zurückblicken. Und von diesen gab einige, sehr zur Freude des Publikums, das in großer Anzahl ins Bürgerhaus fand.

Die Aussage ihrer Lieder wurde durch die sonoren und voluminösen Stimmen noch gesteigert. Politik aus nah und fern, das Ortsgeschehen und die Narretei war es, mit der die Hofsänger sich beschäftigten. Sie sorgten sich um das Seelenwohl ihres einstigen Gemeindeoberhauptes und attestierten ihrem ehemaligen Ortschef einen etwas merkwürdigen Abschied. Doch eines stellten sie klar: Beide sind für ihr Verhalten selbst verantwortlich.

Auch das jüngste Kind der Fürstenberger Narretei kam noch einmal in den Genuss, sich vorzustellen. Zuerst solo und dann als Gruppe präsentierte sich die Zunft der Bergesel in ihrem Häs. Der kurzweilige und heitere gemeinsame Bunte Abend am Schmotzige Donnerstag begann traditionell mit der Begrüßung durch die Vorsitzende der Trachtengruppe, Sandra Preis, und ihrem Kollegen Manfred Bäurer vom Gesangverein. Danach folgte ein farbenfrohes Programm mit einer Mischung aus Tänzen und Sketchen, mit denen die Lachmuskeln des Publikums strapaziert wurden.