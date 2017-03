Hüfingen Frühjahrskonzert in der Hüfinger Festhalle

Chöre und die Musikkapelle bereiten sich für Auftrit am 1. April 2017 intensiv vor.

Hausen vor Wald (lug) Auf Hochtouren laufen die Proben von Gesangverein und Musikkapelle für das Frühjahrskonzert am 1. April um 20 Uhr in der Hüfinger Stadthalle. Es ist seit 1975 der musikalische Höhepunkt im Kalender der beiden Vereine. In diesem Jahr ist der Männergesangverein Veranstalter dieses Konzerts, entsprechend ist der Gastverein ein Chor. "Lie-Chörchen", der Frauenchor aus Wutach-Ewattingen unter Leitung von Stefan Wehinger wird am 1. April zum abwechslungsreichen Konzertprogramm beitragen.

Stefan Wehinger ist kein Unbekannter in Hausen vor Wald. Der gebürtige Dögginger spielt in seinem Heimatort die Kirchenorgel, war lange Jahre Mitglied und Solosänger im Hausener Kirchenchor und hat vor sechs Jahren in Ewattingen, wo er mit seiner Familie lebt, den Frauenchor gegründet.

Rudi Teichner, Gründungsmitglied und seit 1969 Dirigent des Männergesangvereins, hat ein anspruchsvolles Programm mit seinen 22 Sängern einstudiert. Zum 65-jährigen Bestehen des Gesangvereins hat sich Rudi Teichner etwas Besonderes einfallen lassen. Für den Liederzyklus "Aus Böhmens Hain und Flur" haben die Sänger ein Probewochenende eingelegt und hart gearbeitet. Außerdem singen sie gemeinsam mit dem Schulchor der Schellenberger Grundschule das Lied "Sind wir nicht alle Sonntagskinder?" Bei verschiedenen Liedern wird der Männergesangsverein instrumental begleitet von Liliya Blenkle am Klavier, Bernhard Blenkle spielt das Akkordeon und Clemens Baumann das Baritonhorn. Außerdem werden die Sänger gemeinsam mit der Musikkapelle ein Stück zum Besten geben.

Die Musikkapelle unter Leitung von Stefan Teichner hat ebenfalls ein vielfältiges Programm erarbeitet. Vom traditionellen Marsch über Filmmusik, konzertante Blasmusik und verschiedenen Soloeinlagen werden die 60 Musiker ihre ganze stilistische Vielfalt zeigen. Einlass ab 19 Uhr.