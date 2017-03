Hüfingen Förderverein hilft Hüfinger Schule sehr

Die Lucian-Reich-Schule soll nicht nur ein Ort zum Lernen, sondern auch zum Leben sein.

Hüfingen (gal) Der Schulförderverein trägt mit vielen Aktivitäten dazu bei, dass die Lucian-Reich-Schule Lebensort für Schüler, Lehrer und Eltern ist. Dabei ist auch die Meinung der Schüler gefragt, die zum Beispiel im vergangenen Jahr über ein weiteres Bewegungsspiel im Pausenhof mitentscheiden durften. Zwei robuste Tischkickerspiele wurden installiert, die sehr beliebt sind. Spenden aus der Veranstaltung "Tour de Ländle" und der Bürgerstiftung haben bei der Finanzierung mit geholfen.

Ein Erfolg war das Schulhoffest, bei dem alle Nationalitäten ihre landestypischen Spezialitäten als kulinarische Leckerbissen anboten. Das bescherte der Veranstaltung einen Riesenzulauf und förderte die Integration. Beim Ferienprogramm rückte die große Kletterwand der Schule wieder in den Mittelpunkt. Hier konnten Kinder unter Anleitung den Aufstieg wagen. An dem Konzept, die Kletterwand öffentlich zu nutzen, möchte man festhalten. Das Interesse der Eltern am Vortrag "Lernen lernen" war groß. Dabei wurden Möglichkeiten gezeigt, wie Eltern ihre Kinder beim Lernen unterstützen können.

Erstmals sollen auf Anregung von Schulsozialpartner Bernhard Hug-Schnurre Kinder an der Schule unterstützt werden, deren Eltern in Trennung leben. Und in den Klassen sechs bis acht sollen einzelne Schüler mit dem Projekt "Frau Holle" im Übergang zum Erwachsensein gestärkt werden. Dabei können die Schüler mit Ursula Gehringer und Bernhard Hug-Schnurre eine lebensgroße weibliche Figur aus Pappmache gestalten und darüber sprechen.

Aktuell hat der Schulförderverein 109 Mitglieder. Im Herbst möchte man erneut mit einer Frühstücksaktion eine Offensive starten, um neue Mitmacher zu gewinnen. Die Lesewand soll in diesem Jahr ebenfalls realisiert werden, die zusammen mit Schulleiter Franz Dury, Schülern, der Firma Bagage und dem Bauhof im Pausenhof entstehen soll. In die Wand können dann Bücher eingestellt und ausgeliehen werden. Ein Kinderflohmarkt mit Musical findet am 1. Juli statt.

Bei den Wahlen wurden die Vorsitzende Heidi Liebert, ihre Stellvertreterin Melanie Semler sowie Silvia Schottmann (Schrift) und die Beisitzer Bernd Klostermann, Nicole Heß und Franz Dury im Amt bestätigt. Neu gewählt wurden Stefan Kraus (Beisitzer), Katrin Stotz (Kasse) sowie die beiden Kassenprüferinnen Gudrun Bäurer und Christine Hirt.